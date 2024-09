Miguel Herrera confiesa que intentó resolver su conflicto con Christian Martinoli, pero el comentarista lo ‘bateó'

Piojo Herrera y Martinoli protagonizaron un encuentro en un aeropuerto de EEUU después de la Copa Oro 2015. (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Miguel ‘Piojo’ Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana, reveló en una reciente entrevista con el periodista Alex Blanco que hizo varios intentos para arreglar sus diferencias con el comentarista deportivo de TV Azteca, Christian Martinoli, aunque este se negó a cualquier acercamiento.

El conflicto entre ambos se remonta al año 2015, cuando una acalorada discusión culminó en un altercado físico que puso fin al ciclo de Herrera como técnico del Tri.

Durante la entrevista, Herrera comentó que buscó acercarse a Martinoli en distintas ocasiones, utilizando como intermediario a Luis García, exfutbolista y compañero de Martinoli en la cadena de TV Azteca.

Así describió Martinoli el golpe que recibió por parte del "Piojo" tras la Copa Oro 2015. Video: Televisa.

“Te juro que le dije a Luis (García): ‘Dile a tu compadre (Christian Martinoli) que le baje, que lo arreglemos como él quiera: platicando sentados o en un cuarto encerrados... como él quiera, pero vamos a arreglarlo. No soy rencoroso, yo intenté con Luis García, y te lo puede decir, tres veces platicar con él’”, declaró Herrera, evidenciando su intención de resolver el conflicto de una manera pacífica.

Sin embargo, sus intentos no dieron resultado, y Martinoli no mostró interés en dialogar ni en limar asperezas. Herrera reconoció que, aunque no esperaba convertirse en amigo del periodista, su deseo era poder mantener una relación cordial para evitar tensiones en eventos futuros.

El Piojo Herrera encara a Martinoli al encontrárselo en un aeropuerto de EEUU.

“Entendí que nunca vamos a ser amigos, pero al menos que cuando nos crucemos no haya problemas. No soy rencoroso, simplemente quería resolverlo”, añadió el ‘Piojo’.

A pesar de los esfuerzos de Herrera por mitigar la tensión, el exentrenador del Tri es consciente de que lo sucedido en 2015 dejó huellas difíciles de borrar. Aunque asegura que personalmente ha dejado el tema atrás, admite que es poco probable que él y Martinoli vuelvan a dirigirse la palabra en algún momento.

“A mis hijas les duele que me insulten, pero les digo: ‘¿cuál es el problema?’. Son como las llamadas a misa para quien las quiera tomar”, concluyó Herrera, mostrando una actitud más tranquila respecto a los ataques mediáticos que ha recibido.