Briggitte Bozzo explica por qué ya no siente conexión con Gala Montes y Karime

(Captura de pantalla)

El cambio de actitud de Briggitte Bozzo dentro de La Casa de los Famosos ya lo notaron tanto los fans como sus compañeros del Cuarto Mar; sin embargo, la joven de 23 años decidió sincerarse con Arath de la Torre sobre su comportamiento.

“Me alejo de Mar porque ya no siento la conexión y están raras conmigo”, dijo.

Mientras ambos estaban descansando en un sillón del vestidor, Briggitte se dijo desesperada, pues le agrada convivir con Sian Chiong, Agustín y Ricardo, pero no los considera sus amigos. Incluso negó estar enamorada, pues dijo que si estuviera fuera del reality, no se fijaría en ninguno de ellos.

Los integrantes del Team Mar están desconcertados por su actitud Crédito: (Vix)

“Ya no sé que hacer, me llevo con los de allá y mantengo mi distancia, si tengo problemas con la gente con las que duermo me siento desesperada porque no es tan fácil, aquí adentro todo se siente 50 veces más me estoy desesperando, no sé si hay fracturas con las que más me llevo, los chicos de repente me desesperan”, dijo.

También se dijo consternada porque Gala Montes le reclamó el hecho de que hubiera llorado la salida de Adrián Marcelo, incluso aseguró que tal vez su amiga desde la infancia estaba buscando con quien pelear porque se fue el youtuber.

“Era un compañero con el que seguía una conversación pero hasta ahí, no fue mi amigo pero tampoco mi enemigo, no había tenido problemas con Gala ni le tengo miedo tampoco, si se enfrenta no se la voy a seguir pero no entiendo su actitud, no puedes esperar que una persona haga lo mismo o reaccione e una manera porque tengo una mente muy pacífica. Yo no sé si quiere pelear porque ya se fue con el que peleaba”.

Por su parte, Arath de la Torre le hizo una advertencia, le dijo que no había ningún problema si se llevaba mejor con algunos integrantes de Tierra, pero le pidió prudencia y cuestionarse si ellos la están usando:

(Captura de pantalla)

“Haz matemáticas, no es necesario ir a Harvard, es posible que te están utilizando para limpiar alguna culpa, te pusieron en la placa de eliminación y a mí y a Mario nos dejaron descansar, solo espero que no te dejes manipular. Juntas son poderosas y el cuarto mar son ustedes tres, siempre se los hemos dicho. Haz lo que tengas que hacer Briggitte, nada más no te hagas pen..eja ni seas objeto de manipulación”.

Mamá de Briggitte explica su cambio de actitud

La madre de Briggitte, Ligia Elena Arcila, intervino por medio de Instagram para defender a su hija, argumentando que la razón del distanciamiento se debe a que los miembros del equipo de Cuarto Mar han ignorado y silenciado a la joven actriz repetidamente. “La ignoran, no le dan importancia, la mandan a callar en varias oportunidades”, escribió. Ligia sugirió que Briggitte se dio cuenta que estaba siendo utilizada como parte de una estrategia, motivo por el cual prefirió cambiar su círculo de amistades dentro de la casa.

(Captura de pantalla)

El problema se originó cuando Briggitte intentó detener a Gala Montes mientras ésta denunciaba el comportamiento misógino de Adrián Marcelo. Tras la salida de Adrián, Briggitte comenzó a interactuar más con Sian Chiong y Ricardo Peralta, apartándose de sus antiguos amigos y aliados.

La situación ha generado tensiones adicionales dentro de La Casa de los Famosos, pues Gala Montes confrontó a Briggitte por su cambio de actitud, indicando que esto podría tener repercusiones negativas para la actriz. Montes le advirtió sobre ignorarla y cómo ello afectaría su relación, destacando que defender a Briggitte de Marcelo solo le ha traído problemas.

De igual modo, los seguidores del equipo Cuarto Mar también expresaron su descontento, amenazando con dejar de votar por Briggitte debido a su aparente atracción hacia Sian Chiong y su cercanía con Ricardo Peralta en las galas. En lugar de compartir con Karime o Gala, Briggitte ha sido vista más a menudo junto a los dos integrantes de Tierra, cabe señalar que ambos se deslindaron de sus actitudes.