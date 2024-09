Arath de la Torre ventila que LCDLFM desestimó violencia de Adrián Marcelo; usuarios acusan censura en transmisión 24/7

La situación en La Casa de los Famosos México se pone tensa ante el enfrentamiento entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

El ambiente en La Casa de Los Famosos México 2 se ha tensado una vez más tras la reciente salida de Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien fue la sexta eliminada del reality show, y es que esta situación parece que ha repercutido fuertemente en el equipo tierra, específicamente en Adrián Marcelo, quien ha vuelto a optar por las amenazas contra Arath de la Torre en un intento desesperado de debilitar al equipo mar.

La gala de eliminación dejó las cosas calientes entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo luego de que el actor enfrentara al youtuber en el posicionamiento.

“Quiero abordar este posicionamiento con amor, nos dimos la mano para jugar limpio, y la última vez que jugaste no fue nada agradable, y aún así no deseo que te vaya mal”, fueron las palabras que Arath de la Torre le dijo.

En el posicionamiento, Gala Montes también se dirigió al regiomontano, a quien llamó “machista misógino”, a la vez que le pidió al público que no votaran por él.

Ya en el cuatro de eliminación, el primer salvado fue Adrián Marcelo seguido de Briggitte, quienes regresaron a reunirse con sus respectivos equipos. Por lo tanto Karime y Gomita entraron en el mecanismo giratorio para conocer su destino en el juego, siendo la expayasita la eliminada de la noche tras 43 días en LCDLFM.

Así fue como Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre. (X/@TuTiaSandra)

Una vez concluido el proceso de eliminación las celebridades fueron llamadas a degustar la cena, por lo que tierra y mar se encontraron en la cocina, tiempo que el psicólogo aprovechó para lanzar amenazas al conductor de HOY.

“Discúlpame, yo creo si eres inteligente no te vas a volver a poner en frente de mí. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Hoy fui justo para sentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes, sólo estoy avisando. [...] Yo creo que por el poder que tienes van a evitar que pase algo, pero el pedo es que no tengo nada qué perder, no quería yo llevarlo a eso, insisto no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento [...] Hoy me marcaste el camino, si así lo vas a jugar yo no tengo hijos… Se va a poner muy fuerte”, dijo el influencer, quien se quedó callado luego de que Gala entrara al comedor.

Producción no lo considera violencia

Tras estos hechos, Arath de la Torre se fue al cuarto mar, a donde lo siguieron Karime Pindter, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, a quienes compartió su decisión de retirarse del reality show.

Este comentario provocó una mini crisis en el cuarto, con Briggitte llorando, mientras el resto intentaba convencerlo de que no cayera en provocaciones y que “perro que ladra no muerde”.

Arath de la Torre ventiló a la producción de LCDLFM, quienes no consideran como "violencia" el actuar de Adrián Marcelo. (X/@EmmanuellePaez)

Fue entonces, en uno de esos intercambios de comentarios, que se escuchó a Arath de la Torre decir que la producción de La Casa de los Famosos México 2 no ha considerado como “violencia” los actos de Adrián Marcelo.

“No tengo la necesidad de que me amenacen, no es caen en ningún juego pero yo sé que a este wey le vale madres, y fuera Ricardo, Sian u otra persona voy de acuerdo, pero este wey la trae contra mí, y yo elijo mis batallas y no está a mi altura, no puedo permitirme ya tanta pinche humillación”, dijo el actor.

Ante ello, Briggitte y Mario Bezares le aseguraron que Adrián Marcelo no haría nada y que le pararían el alto, a lo que Arath de la Torre continuó: “Sí lo va a hacer, no le van a parar nada [...] No le van a parar nada porque la vez pasada, y respeto, nos dijeron que no hubo violencia y que no se metió con nada, ah bueno ok, pero ahorita me está amenazando de que ni siquiera mis hijos se les ocurra ver la televisión de lo que me viene. Mis hijos me están viendo ahorita y mi instinto es ir a protegerlo”.

Cabe apuntar que esta no es la primera vez que Adrián Marcelo hace amenazas contra Arath de la Torre y ya previamente los internautas han pedido a la producción que saquen al youtuber por fomentar la violencia, hecho que la televisora ha ignorado en reiteradas ocasiones pese a tener también llamadas de atención de instituciones gubernamentales.

Acusan censura

La situación también se tornó sospechosa pues luego de que Arath de la Torre hiciera estos comentarios la cámara del cuarto mar cambió a una toma afuera de la habitación, hecho que se repitió en reiteradas ocasiones durante la plática entre los cuatro integrantes.

Acusan censura en LCDLFM. (X/@Javiergcrespo)

Los internautas no tardaron en reclamar la supuesta censura, señalando también que ellos pagan el servicio de Vix por tener acceso total.

“Este es el 24/7 sin censura de @VIX @lacasadelosf es una vergüenza de verdad hay más contenido y el director de cámaras determina que todo sea cuarto Mar y nada de tierra. Lleva al menos 30 mins de una platica en cocina y no se les da la gana ponerla”, dijo un usuario.

Otro destacó que “acá se ve que cuando sucede algo que hace ver mal a la producción las cámaras no muestran los cuartos ni las cosas”.

Mientras que otros hasta han hecho llamados a la Profeco, pues aseguran que Vix y La Casa de Los Famosos hacen publicidad engañosa asegurando que es un servicio 24/7, pero en realidad las transmisiones han estado interrumpiéndose.

“Los consumidores confiamos en la integridad de la publicidad. Si ViX no puede ofrecer “todas las cámaras 24x7″ o una experiencia “sin censura”, es fundamental que lo aclaren antes de que alguien pague por el servicio”, opinó un consumidor.

Otros usuarios también afirmaron que la producción está del lado del complot y la violencia con tal de subir el rating, censurando las cámaras cuando les conviene o cuando los dejan mal parados.