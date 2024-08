Sian Chiong vuelve a tocar a Briggitte sin su consentimiento en La Casa de los Famosos; las redes explotan

Foto: La Casa de los Famosos Mx

Ya son varias ocasiones que Sian Chiong toca a Briggitte Bozzo sin su consentimiento al interior de La Casa de los Famosos México. Esta vez ocurrió en el baño, apenas unos días después de otro tocamiento ocurrido en el mismo lugar. No es la única que se ha enfrentado a una situación similar dentro del reality show, pues también Gala, por ejemplo, ha sido tocada por el cubano.

En esta ocasión, Briggitte entró a uno de los cubículos cuando Sian Chiong la vio, se acercó lentamente y le dio un “apretón” en los glúteos para “espantarla”. Ante lo ocurrido, Briggitte salió de donde estaba y le dijo “¿Por qué siempre me asustas”. El cubano se limitó a reír sin dejar de lavarse los dientes. Después, la joven venezolana le contestó: “Te las estoy contando. Un día te vas a hacer pipí”.

Por supuesto, la situación se fue hasta las redes sociales. Un par de internautas comentaron que a pesar de los tocamientos, Briggitte sonreía, lo que significaba que no la incomodaba. No obstante, otros fanáticos manifestaron que a pesar de la forma en la que la joven responde, no significa que la situación sea menos grave e incluso algunos argumentaron que Briggitte podría reaccionar así como mecanismo de defensa.

Estos son algunas de los comentarios de los fans

La joven enfrentó al participante: "Te las estoy contando" crédito: Televisa

“Qué desagradable y abusivo es el Sian ese, qué mal cae. Y lamentablemente si Brigitte y las demás no se quejan y le ponen un alto a sus abusos y se quejan en el momento, no van a hacer nada. Queda clarísimo que a la producción le da igual”

“Con tan solo ver cómo Briggitte cuenta lo que le hace Sian y que la jefa la calla con una advertencia diciendo su nombre, deja mucho que desear, me preocupa que le dijeran que eso no pasaba a mayores como para sanción o expulsión”.

“Sólo falta que digan que Briggitte tiene la culpa de los abusos de Sian. Recuerdo cuando S le dio una nalgada a Gala en el Gym y ella tampoco reaccionó a pesar de ser bien frentera, por eso las mujeres no dicen nada ante los abusos, pq siempre son juzgadas “.

“Ahora lo que faltaba es que Briggitte tenga la culpa de los abusos de Sian, para que sepas no todas reaccionan igual, algunas hasta se ríen por no saber cómo manejar la situación”

“Culpar a Briggitte por el comportamiento de Sian es absurdo. El enfoque debería estar en quien acosa, no en la víctima”.