Exponen irritación de Adrián Marcelo por su nominación en La Casa de los Famosos: “Es una bomba de tiempo”

(Captura de pantalla)

Adrián Marcelo se convirtió en el habitante más polémico de La Casa de los Famosos México. Su participación en el reality show no ha estado exenta de controversias y desde el primer día ha generado polémica en redes sociales.

No obstante, todo explotó después de aquella pelea que protagonizó junto a Gala Montes. El conductor de televisión cuestionó la salud mental de la actriz de El Señor de los Cielos, lo que provocó una profunda antipatía por parte de la audiencia.

“Estás mal, te falta mamá. La depresión no es un botón que se prende y se apaga, el sábado y ese jueguito que usaste de ansiedad lo aprendiste y lo apagaste. Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz (...) Ustedes son las que buscan que les receten cosas… Empezaste chiquita, te faltó niñez, estás enferma… No son amigas, tú no tienes amigas, no tienes una sola amiga, porque no te aguantas ni tú, necesitas salir y arreglar, tienes que estar en una clínica… Eres una buena actriz, es lo único que tienes, saber actuar”, fue lo que dijo Adrián Marcelo.

¿Adrián Marcelo tiene el síndrome del nominado?

¿El síndrome del nominado? Internautas señalan que el habitante no está contento Crédito: Vix

Aunque Adrián Marcelo cada vez pierde más apoyo, tiene una sólida base de fanáticos que podría actuar a su favor ahora que está nominado por primera vez. Con 5 votos, el integrante del cuarto Tierra obtuvo su primera nominación, y si no se salva en lo que queda de la semana, podría ser eliminado el próximo domingo.

En redes sociales han surgido videos donde se puede ver a Adrián Marcelo bastante irritado. Algunos internautas han asegurado que esta actitud tendría que ver con su nominación. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer:

“Lleva semanas diciendo que lo nominen y mírenlo, con síndrome del nominado a todo lo que da”, “Es una bomba de tiempo”, “Adrián Marcelo anda con el síndrome del nominado y piensa que hablando mal de las girls ante las cámaras va a lograr manipular a la gente”, “Tiene el síndrome del nominado. Este término se usa para describir la ansiedad y el malestar que pueden surgir cuando alguien está en riesgo de ser eliminado o excluido de un grupo o competencia”.