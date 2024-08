Aseguran que Sian Chiong es santero tras supuestamente escupir en la comida de LCDLFM

El modelo cubano ha declarado en diversas ocasiones dentro del reality cuál es la religión que practica. (Captura de pantalla YouTube El 5)

La sexta semana comenzó en La Casa de los Famosos México 2 y las estrategias de los equipos están cambiando. En este punto del juego, las modificaciones son más visibles ya que abandonaron la competencia varios elementos fundamentales en el cuarto Tierra, tales como Sabine y Mariana Echeverría.

Aunado a ello, el ambiente en La Casa se ha mantenido tenso desde los fuertes posicionamientos que tuvieron Adrián Marcelo contra Arath de la Torre y Gomita con Gala Montes el domingo 25 de agosto.

Mientras el equipo Mar recordaban la reciente eliminación, fue que salió el tema de la supuesta santería que practica Sian Chiong.

“Entonces este Sian empieza a hacer sus oraciones santeras... se llama Yoruba”, explicó Briggitte.

“Él todo el tiempo pelea con eso, ‘no es una religión’. No todo el mundo lo ocupa como tú”.

“Le digo, cambia de brujo, te va re mal”, aseguró Karime.

Chiong fue captado escupiendo sobre la comida en la cocina de LCDFLM. (Captura de pantalla @rantsvi)

Por otro lado, en redes sociales circula un video donde aparece el modelo cubano escupiéndole a la comida que estaba preparando. En la grabación Agustín y Ricardo no se dieron cuenta de lo que Sian estaba haciendo. Por otro lado, el medio Chisme No Like publicó una entrevista de una mujer que indicó los trabajos que realizó Sian en LCDLFM.

De acuerdo al audio expuesto, el modelo habría “embrujado” a Adrián Marcelo y a Ricardo Peralta, ya que antes de entrar al reality show investigó supuestamente a los influencers más fuertes. “Mandó a hacer cosas a estos dos influencers, para que le ayudaran”.

Por otro lado, el martes 27 de agosto, Adrián Marcelo y Sian ya tuvieron una plática donde pactaron proyectos saliendo de La Casa de los Famosos México. Pues el regiomontano prometió que ayudará a Chiong con su nuevo canal de YouTube.

(Foto: La Casa de los Famosos México)

“Vamos paneando un viaje a Cuba, nos vamos a ir contigo. Yo voy a ir a bloggear Cuba, pero te voy a introducir y vamos a presentar tu canal. Ves a tus jefes y yo corro con esos gastos porque tú vas a salir”, prometió Marcelo.

“Yo puedo costear los pasajes para que vayas a ver a tu jefita y también déjame ver cómo podemos hacerle porque yo también conozco gente que puede ayudarte a que los papeles se aceleren para que te traigas a tus jefitos acá”.

“Yo te ayudaré con eso hermano, te lo juro”, declaró el youtuber. Pues según Chiong, él ha tratado de llevar a cabo los procesos de naturalización por la vía legal pero ha sido muy tardado.