Cuántas veces tocó Oasis en México antes de su separación

La banda regesará a los escenarios después de 15 años separados . (Facebook Oasis)

Finalmente Oasis anunció su regreso a los escenarios con la gira de reencuentro, “Oasis Live 25″. La banda de britpop tendrá 14 fechas en el Reino Unido e Irlanda en 2025, una vez salieron a la venta, los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

Después de 15 años separados, los hermanos Liam y Noel Gallagher finalmente llegaron a un acuerdo para volver a tocar juntos. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde compartieron una misteriosa fecha: “27-08-24″. Este anuncio removió viejas esperanzas, que parecían inalcanzables debido al distanciamiento entre los músicos. Fue el martes 27 de agosto que Oasis compartió una fotografía de Noel y Liam junto con un texto acerca de los shows.

“Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”.

En un inicio Oasis aseguró que los unicos shows de su regreso serían las ya mencionadas, sin embargo conforme pasaron las semanas, el grupo lanzó algunas pistas de su llegada a otros países; los afortunados son Canadá, EUA y México. La gran noticia sorprendió a sus fans mexicanos al proyectar en uno de los edificos emblemáticos de la capital un misterioso mensaje.

En punto de las 6:00 del pasado 30 de septiembre Liam y Noel Gallagher, anunciaron de manera oficial su concierto en México. La cita será el 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros. Los invitados especiales será Cage The Elephant. Tras una intensa pre-venta y venta general, los boletos para ambas de fechas de Oasis en CDMX ya están agotados.

Después de 15 años de espera, sus fans mexicanos podrán ver en vivo a los hermanos Gallagher (Foto: Ocesa)

Cuántas veces tocó Oasis en México

Ante la sorpresiva reunión de Oasis, cabe recordar que el grupo de britpop ya tuvo cuatro presentaciones en el país hace algunas décadas, las cuales permanecen en la memoria de los fans mexicanos. La primera vez fue en el Palacio de los Deportes: 24 y 25 de mayo de 1998.

Dos años más tarde regresaron al “Domo de cobre”, en mayo de 2000 el tour Standing on the Shoulder of Giants Tour llegó a tierra azteca. Para 2006, México había sido seleccioando una vez más como destino para la agrupación, pues cosnintieron a sus seguidores con la gira Don’t Believe the Truth Tour.

Desafortunadamente en 2008 sería la última vez que los mexicanos verían a su banda favorita, previo a su separación. En ese entonces Oasis abrió tres fechas en el país, el grupo llevó su gira Dig Out Your Soul Tour a la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León; la Arena VFG en Guadalajara y en el Palacio de los Deportes.

Se sabe que aquel mítico setlist estuvo conformado por 20 canciones, y el encore con 5 temas más, incluyendo dos covers de The Beatles.

El Palacio de los Deportes, un símbolo de la arquitectura y cultura deportiva en México (Palacio de los Deportes)

Para el 28 de agosto del 2009 Oasis dio a conocer su separación pues la ruptura ocurrió tras una serie de tensiones y conflictos personales entre los hermanos Gallagher. Sus diferencias habían sido evidentes durante años, desafortunadamente la situación culminó en un altercado antes de un concierto en el festival Rock en Seine, en París, que llevó a Noel a tomar la decisión final de abandonar el grupo.

Desde entonces ambos se dedicaron a sus proyectos alternos y solistas con los que han visitado México nuevamente, pero cada quién por su lado.