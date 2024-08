Por qué YosStop dejó de usar redes sociales antes de ser detenida

(Foto: Instagram/@justyoss)

YosStop enfrentó cinco meses en la cárcel durante 2021 hasta que el delito por el que se le acusaba fue reclasificado a discriminación, tres años después, la youtuber volvió a ser detenida por un motivo distinto: supuestamente haber desacatado una medida cautelar que le “impedía” usar sus redes sociales.

Aparentemente la creadora de contenido habría usado Facebook para agredir a la mujer a la que acusó de “ratera”, lo cierto es que la publicación no mencionaba a dicha ex socia comercial y su objetivo era rentar un departamento, además de que lo hizo en un perfil personal donde sólo tiene amistades y familiares.

La última publicación de Yoseline Hoffman fue del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a partir de esa fecha no ha habido actividad alguna en sus redes sociales, pero fue por decisión propia, de acuerdo con su equpo de abogados.

Esta fue su última actividad en redes (Instagram/@justyoss)

Horas después de que se viralizara todo sobre su detención, el equipo de abogados de YosStop —Emiliano Gómez Mont— rompió el silencio y aseguró que la creadora de contenido no tenía prohibido usar sus redes sociales.

“Si nuestra cliente no ha hecho uso de sus redes sociales, ha sido por prudencia y decisión propia, más no porque exista prohibición alguna para ello”, se pudo leer en un comunicado.

En realidad, las medidas cautelares contemplan la suspensión de algunos perfiles de YosStop, lo cual deberá realizarse a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), pero aún no se ha realizado la cancelación de estas cuentas:

La influencer presuntamente fue detenida de nueva cuenta | Foto: Infobae México

INSTAGRAM (@justyoss)

TIKTOK (justyoss)

FACEBOOK (YosStop)

X (YosSHoffman)

“Es importante precisar que no existe ninguna medida de protección vigente que impida que Yoss pueda hacer uso de sus redes sociales, sino que la medida ordenada por el juez de suspender esta dirigida a la fiscalía capitalina para que lleve a cabo las gestiones ante las distintas plataformas de redes sociales para la cancelación de las cuentas antes referidas”, se pudo leer.

En otras palabras, YosStop decidió dejar de tener presencia en redes sociales mientras la Fiscalía de la Ciudad de México se pone en contacto con las oficinas de X, Facebook, Instagram y TikTok para dar de baja sus cuentas, pero en realidad tendría la libertad de seguir usándolas hasta el último momento.

Equipo de YosStop acusa vulneración a derechos de la YouTuber

Durante una audiencia de revisión llevada a cabo recientemente, se determinó que Yoss ha cumplido con todas las medidas de protección impuestas. No obstante, la representación legal de la parte acusadora solicitó al juez de control que se ordenara un arresto administrativo de 36 horas en contra de Yoss. La solicitud se basó en la acusación de que Yoss había incumplido con las medidas al publicar un mensaje sobre la venta de un departamento en su cuenta personal de Facebook, destinada exclusivamente a sus amigos cercanos y familiares.

(Captura de pantalla ERGM Abogados)

La defensa de Yoss argumentó que la publicación no tenía relación alguna con las medidas de protección vigentes ni con los temas involucrados en el caso.

El equipo de abogados agregó que, si Yoss no ha usado sus cuentas, ha sido por prudencia y decisión personal, más no por prohibición legal. Resaltó que no se ha acreditado ningún acto por el cual se justifique una medida de protección contra su cliente. Además, calificó las medidas impuestas como excesivas e infundadas, subrayando que vulneran los derechos de Yoss a la libertad personal, libertad de expresión y derecho al trabajo.

El abogado también mencionó que dichas acciones afectan económicamente a Yoss, quien depende de los ingresos generados a través del contenido compartido en sus redes sociales debido a la gran cantidad de seguidores que tiene. Esta situación, remarcó, va en detrimento del bienestar de su hija menor, ya que dificulta cubrir los gastos de manutención.