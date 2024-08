César Doroteo admite que los comentarios de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos lo han desilusionado

Lista de famosos LGBT+ que no apoyan a Ricardo Peralta tras polémica en La Casa de los Famosos: “No nos representas” (Fotos: ViX)

Una de las celebridades menos queridas por el público de La Casa de los Famosos México es el youtuber Ricardo Peralta, pese a ser uno de los creadores de contenido más populares en la comunidad LGBTQ+, sus actitudes y comentarios dentro del reality se han vuelto un tema central entre los internautas.

Al igual que otras celebridades, Peralta era considerado uno de los famosos más fuertes al inicio del programa, pero su popularidad ha ido disminuyendo con el paso de las semanas. Uno de los momentos que causó mayor decepción entre sus seguidores fue el enfrentamiento que tuvo con Arath de la Torre en la última gala de eliminación.

Como parte del posicionamiento, donde los nominados deben escuchar las razones por las que sus compañeros desean que salgan del reality, Ricardo Peralta se dirigió al conductor del matutino Hoy para externarle unas palabras sobre un “supuesto” comentario homofóbico que le hizo en días anteriores.

“Mi identidad de género es fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos,” dijo Peralta de frente a Arath, quien le respondió: “Creo que estás equivocado. Tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto, es mi admiración más grande.”

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Desde entonces, la tensión entre los integrantes del ‘Cuarto Tierra’ y ‘Cuarto Mar’ aumentó, y aunque ha ido disminuyendo con el paso de los días, los seguidores de la habitación azul aún no perdonan lo que ocurrió en ese momento. Por lo que varios de los amigos y colegas del creador de contenido han salido a hablar sobre las actitudes y comentarios de Ricardo Peralta.

César Doroteo de ‘Pepe y Teo’ habla sobre la participación de Ricardo Peralta

La controversia que rodea a La Casa de los Famosos México también está en el exterior del reality, pues en varias ocasiones familiares y amigos de los participantes han sido cuestionados sobre lo que se observa en pantalla. Esta vez, fue César Doroteo, integrante de Pepe y Teo, quien se pronunció al respecto sobre las actitudes que ha observado en su amigo Ricardo Peralta.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, César dio a conocer que sí se ha sentido desilusionado con algunos comentarios que ha hecho su compañero en el reality show, pero no pretende abandonarlo en el camino. “Lo hemos visto y nos hemos sorprendido. Este video no se trata de justificar ni defender las actitudes que hemos visto que nos parecen preocupantes. No le voy a soltar la mano. Para mí, la amistad va más allá de lo que está sucediendo,” comentó.

Si bien no tiene intenciones de terminar su amistad, asegura que deberá tomarse un tiempo para hablar con él una vez que sea eliminado de la competencia: “Me voy a sentar con él en algún momento para platicar y conocer su vivencia. Definitivamente, no estoy de acuerdo, no comparto, a veces me han lastimado, a veces me han desilusionado.”

(Foto: Instagram / @pepeyteo)

Aunque el youtuber asegura que no dejará a un lado su amistad, en los últimos días algunos seguidores de Pepe y Teo se han mostrado preocupados ante una posible separación del dúo, pues César Doroteo estrenó un podcast junto a Gualy Cárdenas titulado ‘Rudo y Cursi’. Cabe resaltar que la cercanía con el esposo de Jimena Longoria surgió después de que ambos fueran parte del reality ‘La Isla’ de Tv Azteca, pero mientras Ricardo Peralta permanezca en la casa, la supuesta separación profesional de los creadores de contenido no es un hecho.