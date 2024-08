Mujer causa polémica tras confesar que se sintió “protegida y respetada” en un evento de El Temach

La mujer explicó que El Temach es un hombre dulce, respetuoso y sencillo. (TikTok / @patriciarugerio)

Luis Castillejas, conocido en el mundo del internet como El Temach, ha vuelto a ser noticia, esta vez por un motivo inesperado. Aunque su contenido sobre relaciones sentimentales y su visión sobre el papel masculino han generado controversia, una reciente experiencia compartida por Patricia Rugerio en TikTok ha ofrecido una nueva perspectiva sobre el influencer.

Patricia Rugerio participó en el evento “Ellas aman a los cabrones” de El Temach, donde se encontró en una situación inusual: rodeada de aproximadamente 600 hombres, siendo una de las pocas mujeres presentes. En un video viral, Rugerio cuenta que, a pesar de la predominancia masculina, se sintió “protegida y respetada” durante todo el evento. Según ella, el ambiente no fue ni incómodo ni hostil, sino que reflejaba un sentido de camaradería y lealtad entre los asistentes.

“Al inicio yo creía que todos eran súper íntimos y todos se conocían, al final me quedó claro que no podía ser, éramos como 600 personas, no se podían conocer todos entre todos; sin embargo, me quedó claro que es como un código de lealtad, entonces se saludan como si fueran hermanos del alma todos y eso hasta lo envidié”, explicó Rugerio en su video.

Además de la atmósfera del evento, Patricia tuvo la oportunidad de conocer a El Temach personalmente. A pesar de las expectativas que tenía sobre el influencer, Rugerio quedó impresionada con su actitud.

“Sin miedo a equivocarme, les puedo decir que es un hombre tierno, dulce, sensible, humano, empático, pero sobre todo que neta te escucha, todos sus sentidos y toda su persona están contigo cuando pasas a decirle lo que tengas de decir”, comentó.

El testimonio de Rugerio ofrece una visión alternativa a las críticas que El Temach ha recibido por su contenido en redes sociales. Su relato destaca una faceta diferente del influencer, sugiriendo que, a pesar de las controversias, El Temach puede mostrar un trato respetuoso y empático en persona.

Este testimonio subraya cómo las percepciones sobre figuras públicas pueden variar dependiendo de las experiencias individuales y ofrece una nueva perspectiva sobre la influencia y el impacto de El Temach en sus seguidores.