Claudia Sheinbaum acusa a empresarios de EEUU de estar “mal informados” por temor a las reformas de AMLO

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, se posicionó respecto a los recientes anuncios y desplegados de empresarios e inversionistas que expresaron su preocupación respecto al avance de la reforma del Poder Judicial y la desintegración de los organismos autónomos que podrían provocar dañar la relación comercial, la inversión de Estados Unidos y México y los derechos de los empresas estadounidenses en el territorio nacional.

La exjefa de gobierno comentó que no se deberían de emitir estos comunicados, pues el planteamiento “no es correcto” y cree que eso de debe a que “están mal informados” sobre las iniciativas que están por discutirse y votarse en septiembre cuando arranque la próxima legislatura en la Cámara de Diputados.

En este sentido, Sheinbaum Pardo pidió a los empresarios no se preocupen respecto a las reformas que podrían ser aprobadas, pues este cambio busca beneficiar a los inversionistas y a las personas con menos recursos. Además de combatir la supuesta corrupción que está presente, pues para recibir una resolución no se tendrá que hacer un cambio monetario.

“No tienen por qué preocuparse. Primero México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación, por el contrario vamos a tener un mejor sistema de Justicia en México, quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, saben los problemas de corrupción que hay ahí. Entonces van a estar más resguardadas sus inversiones y va haber un Poder Judicial que va a atender a ricos y pobres por igual y que no va a tener un cambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces no tienen porque sacar estos comunicados, no es correcto lo que están planteando ahí quizá están mal informados porque al revés México se va a fortalecer y al fortalecerse su Poder Judicial se fortalece el México con un Estado de derecho”, dijo en su conferencia de prensa de este 21 de agosto.

