Piloto mexicano llevó a ‘El Mayo’ Zambada a EEUU con los radares apagados del avión

‘El Mayo’ Zambada aterrizó en EEUU junto a Joaquín Guzmán López bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas, aunque se presume que pudo haber sido "secuestrado" (Foto: Infobae México)

Mientras que el Gobierno de México aún no cuenta con datos suficientes para explicar el vuelo que llevó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos (EEUU), en medios de comunicación se ha difundido información sobre el piloto que trasladó a los dos narcotraficantes.

‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán aterrizaron el 25 de julio en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Posteriormente fueron detenidos en El Paso, Texas, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

En un primer momento, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que el piloto que llevó a los dos miembros del Cártel de Sinaloa al otro lado de la frontera era un ciudadano estadounidense de nombre Larry Curtis Parker.

No obstante, la periodista Peniley Ramírez entrevistó a Parker y tuvo conocimiento de que él no estaba involucrado en aquel viaje, por lo que exigió una disculpa por parte de México. Ahora, la comunicadora ha informado que el piloto de ‘El Mayo’ y de Joaquín Guzmán (hijo de ‘El Chapo’) no es de nacionalidad estadounidense, sino mexicana.

El avión que llevó a 'El Mayo' y Joaquín Guzmán López a EEUU fue visto en el aeropuerto "Doña Ana", en Santa Teresa, Nuevo México (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

A través de una columna titulada ‘El Piloto mexicano’, Peniley Ramírez dio a conocer que los indicios de las investigaciones apuntan a que el “verdadero piloto es mexicano”, cuya identidad y paradero hasta el momento permanecen como una incógnita.

Según información obtenida por la periodista, dicho piloto viajó con los radares apagados para evitar ser rastreado. Cuando volaba cerca de El Paso, Texas, estableció contacto vía radio con Ciudad Juárez y solicitó permiso para aterrizar.

Desde Juárez se envió el permiso de aterrizaje a Texas. “Antes de que lo autorizaran, otro encargado del aeropuerto cercano de Santa Teresa, Nuevo México, le respondió al avión con matrícula estadounidense, clonada, que podía aterrizar allí”, detalló Peniley Ramírez en la columna publicada el 17 de agosto.

Agregó que cuando funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) se trasladaron a Nuevo México para realizar las indagatorias, no obtuvieron resultados positivos. En primera instancia, las autoridades mexicanas no tuvieron acceso a los videos del aeropuerto. Aunque observaron algunos objetos que habrían usado los dos narcotraficantes en el vuelo, no les fue permitido procesar las huellas dactilares.

Joaquín Guzmán López (lado izquierdo) y 'El Mayo' Zambada (lado derecho) fueron detenidos en El Paso, Texas, el 25 de julio (Foto: Gobierno de México)

Debido a que se desconoce el historial del avión, la identidad del piloto y la manera en que se realizó el vuelo, las investigaciones siguen en curso.

Una de las versiones sobre lo que sucedió con el aviador tras aterrizar en EEUU es que “salió corriendo” del avión. Cuando lo detuvieron, las autoridades de EEUU no le tomaron declaraciones, ni su nombre ni datos personales. Aunado a ello, le habrían permitido que fuera deportado de vuelta a México, según Peniley.

Por estos hechos, la FGR dio a conocer una lista a mediados de agosto sobre las cuestiones que aún faltan por esclarecer, debido a la falta de información sobre el caso. Entre ellas destacan:

Documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo en que llegaron los narcotraficantes.

Informe del sistema de seguridad de radares de los E.U.A., en la zona fronteriza con México.

Constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México (pilotos, pasajeros, pasaportes, visas vigentes).

Datos de identificación del piloto.

Número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula.

Registros aeronáuticos de la FAA (Federal Aviation Agency), sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico.