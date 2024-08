Alumnos de la Universidad de la Policía en CDMX protestan por agresión a una cadete | VIDEO

(Imresión de pantalla video)

Alumnos de la Universidad de Policías se movilizaron la tarde del pasado jueves para exigir justicia por el caso de una cadete que habría sido golpeada por Luis Octavio Encarnación Mendoza, coordinador de la institución.

Por medio de redes sociales se difundieron imágenes y videos de las movilizaciones de los alumnos por el caso de su compañera.

En uno de los videos puede verse a la cadete agredida, quien denunció que fue golpeada por el coordinador de la institución.

“El coordinador me golpeó en la cabeza, me hizo el PR… me hizo dos chichones en la frente y me dijo que me iba a hacer unos cuernos de diablillo porque se ve que soy muy tremenda”, dice la cadete.

En el clip, la mujer señala que no es la primera vez que Luis Octavio Encarnación Mendoza golpea a sus compañeras y compañeros, y dice que la directora Karen Iliana Rubio no hizo nada, y al contrario, comenzó a reírse de las agresiones.

Una cadete habría sido golpeada por el coordinador de la institución en la cabeza, lo que provocó el enojo de sus compañeros Crédito: X @NoMasCondosAO

La cadete explica el motivo de las agresiones, y señala que ocurrieron porque se encontraba enchinándose las pestañas en el aula y tenía una coleta suelta, por lo que el coordinador respondió con el castigo, que consistía en ponerla a hacer ejercicios y posteriormente, le pegó.

Tras esto, la joven agredida dijo que “vengo a buscar un trabajo no a que me madreen”, a lo que Encarnación Mendoza respondió que procediera con su parte. Eso significa ejercer medidas para que lo sustituyan.

Sus compañeros, en medio de gritos de ¡Justicia! ¡Justicia!, afirmaron que no la dejaban salir luego de que la mujer fue a atender sus heridas con la médica.

SSC ya se encuentra atendiendo a los cadetes

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que autoridades de la Universidad de la Policía, personal de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Unidad Especializada de Género y Derechos Humanos atienden a los cadetes que realizaron una manifestación.

Señalaron que escucharán sus peticiones e instalaran una mesa de diálogo tras las presuntas agresiones a la estudiante.