Este es el apodo con el que la gente de Sinaloa se refiere a El Mayo Zambada

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio. Imagen: Infobae México

Ismael “Mayo” Zambada, el narcotraficante mexicano cofundador del Cártel de Sinaloa que fue arrestado a finales de julio en Estados Unidos es conocido de muchas maneras dentro y fuera del mundo de crimen organizado, pero existe una manera en la que la gente de Sinaloa que le guarda cierto respeto se refiere a él.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el “Mayo” Zambada contaba con al menos tres apodos desconocidos para ellos bajo los cuales se dedicaba a hacer negocios, lo que lo convierte en uno de los criminales con más seudónimos de todo el espectro del narcotráfico mexicano.

Los registros judiciales destacan que ‘El Mayo’ Zambada ha utilizado al menos cuatro identidades falsas a lo largo de su trayectoria criminal: Jesús Loaiza Avendano, Javier García Hernández, Ismael Higuera Rentería y Jerónimo López Landeros.

El alias más conocido del capo es “El Mayo”, que se debe a “Mario” su segundo nombre, sin embargo, documentos del Departamento de Justicia estadounidense destacan “El Señor”, “El M Grande”, “El Padrino”, “El Ingeniero Quinto” y “El M-Z”. Por su parte, investigaciones periodísticas apuntan que algunos de sus motes más populares son “El quinto mes” y “El señor del sombrero”, este último como muestra de respeto.

El Mayo Zambada es de los narcotraficantes con más alias en el mundo criminal mexicano Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec

¿Por qué le dicen <i>“El Señor del Sombrero”</i>?

“El Señor del Sombrero” es un apodo que se le da al “Mayo” por parte de personas que lo respetan, pese a no ser un sobrenombre tan conocido como los otros. Este se debe a que al capo de la droga mexicano gustaba de vestir sombreros estilo Stetson, que son “tipo vaquero”.

Los sombreros Stetson son reconocidos por su alta calidad y durabilidad. Una de sus características más destacadas es la forma en que están construidos con fieltro de pelo de castor o conejo, lo que les brinda resistencia y flexibilidad.

El proceso de fabricación involucra varias etapas, incluyendo remojar, apretar y dar forma al fieltro. Esto les permite mantener su forma característica de ala ancha e inclinada, conocida como “vaquera”, incluso después de un uso prolongado.

Otra característica notable de los Stetson es el refinado proceso de terminación, que incluye el planchado, cepillado y aplicación de lacas protectoras para un aspecto impecable y resistencia al agua. Esto los convierte en sombreros ideales para actividades al aire libre y trabajos de rancho.

El narcotraficante gustaba de usar este tipo de sombreros, que son ideales para el trabajo del campo. Crédito: X/@sritacaramelo

El “Mayo” Zambada fue arrestado el pasado 25 de julio, luego de que fuera “secuestrado” y llevado a la fuerza por Joaquín Guzmán López, hijo del otro fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ya se encuentra cumpliendo condena en EEUU.

Zambada refirió en una carta dada a conocer por sus abogados que fue convocado a una reunión en el rancho “Huertos del Pedregal”, en las afueras de Culiacán, por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para mediar en un conflicto entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, senador y ex rector de la Universidad de Sinaloa.

Sin embargo, al llegar al lugar, Zambada fue emboscado por un grupo de hombres armados, encapuchado, esposado y obligado a subir a una camioneta: “Fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me derribaron y me pusieron un pasamontañas de color oscuro sobre la cabeza”.

Zambada relató que fue transportado a una pista de aterrizaje y subido a un avión privado que lo llevó a El Paso, Texas, donde finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses. En su declaración, Zambada negó rotundamente cualquier cooperación voluntaria con las autoridades y subraya que todo el proceso fue llevado a cabo bajo coacción.