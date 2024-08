Cuántas personas caben en la Plaza de Toros México para ver a Prófugos del Anexo

Julión Álvarez y Alfredo Olivas se presentarán el 22 de septiembre en el estadio “ Carlos Vega Villalba” de Zacatecas. (@lospasosdejulion)

Este día comenzó la preventa exclusiva para los conciertos de Julión Álvarez y Alfredo Olivas en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, programados para el próximo octubre; sin embargo, la alta demanda y las fallas técnicas en la página web de ventas provocaron frustración entre los fanáticos.

Esto llevó a los posibles asistentes al concierto de Prófugos del Anexo a preguntarse cuántas personas caben en este recinto adaptado para conciertos tipo palenque, la cual está dividida en General Sol, General Sombra, Tendido Sol y Tendido Sombra, así como los boletos más cercanos al escenario.

La capacidad de la Plaza de Toros México es de 41 mil personas; sin embargo, ya que en conciertos se usa la zona donde usualmente son las corridas de toros, puede aumentar a 50 mil.

Hasta 12 mil pesos tendrán que pagar capitalinos para ver Prófugos del Anexo en CDMX (Foto: RS)

Esta es una distribución aproximada de ciertas secciones:

Segundo Tendido: 12 mil 792 personas

Palcos: 1 030 personas

Lumbreras: 1 279 personas

General: 20 mil 709 personas

Según los informes, la plataforma http://ticketcity.mx recibió numerosas quejas de usuarios que experimentaron errores al intentar comprar boletos.

Desde temprano, numerosos fans se unieron a la fila virtual con la esperanza de obtener tickets para los esperados espectáculos. No obstante, muchos ventilaron su enojo en las redes sociales debido a los problemas técnicos que los llevaron a perder sus lugares en la cola. “De qué chingados sirve ser el turno 200 para comprar boletos, si cuando me dirigen me sale el error. La actualizas y te manda al lugar 150mil”, escribió un usuario.

Mientras algunos se quejaban, otros tomaron la situación con humor. Comentarios irónicos abundaron en redes, señalando la dificultad de conseguir entradas: “Está más difícil conseguir boleto para Los Prófugos del Anexo que para Taylor Swift” y “Querido Dios sé que he sido una perra casi toda mi vida y he sido cruel con mucha gente y en verdad lo siento mucho, pero por favor, Dios, te ruego que me dejes ir al Prófugos del Anexo”.

Así se verá el show de Julión Álvarez y Alfredo Olivas desde (captura de pantalla)

Además de la venta en línea, los boletos también se pusieron a disposición en la taquilla física de la Plaza de Toros, aunque la preferencia por la compra digital fue evidente. El costo de las entradas varía significativamente según la zona del recinto, oscilando entre 980 y 12,090 pesos mexicanos, lo cual representa un desafío adicional para algunos fanáticos en términos de accesibilidad económica.

Estos espectáculos han despertado una gran expectativa, dado que reunirán a dos destacados intérpretes del género regional mexicano, cuyas canciones han resonado entre los seguidores del país. Julión Álvarez y Alfredo Olivas se preparan para ofrecer un show que promete ser inolvidable, aumentando la presión sobre los sistemas de venta de boletos.

A medida que se acerca la fecha del concierto, es probable que continúen los intentos de los fanáticos por asegurar su lugar, y se espera que la preventa general continúe generando una alta demanda. La empresa encargada de la plataforma de venta se enfrenta ahora al desafío de mejorar su servicio para evitar futuras fallas y garantizar una experiencia de compra más fluida.