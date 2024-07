“Quedó chueco”: Pablo Montero se fractura y su estado de salud empeora por no operarse

(Instagram/@pablomoficial)

Hace unos días Pablo Montero sufrió un aparatoso accidente montando a caballo y se fracturó un dedo del pie, del cual aún no consigue recuperarse por completo debido a que evadió la cirugía.

Fue hace unos días cuando el famoso fue interceptado por la prensa y ahí reveló detalles sobre la lesión, pero aseguró que no sería motivo para mantenerlo lejos de los escenarios.

“Me quebré el dedo en el rancho, andaba montando en caballo. No me rajo de los ensayos, claro que voy a cumplir”, dijo en su momento.

(Foto Instagram: @pablomoficial)

Cuál es el estado de salud de Pablo Montero

Durante la emisión de este 31 de julio en Ventaneando, Pablo Montero habló sobre cómo se encuentra tras haber optado por no operarse el dedo.

“Me quebré el dedo en el rancho, estaba montando, me bajé del caballo, me quité todo para andar descalzo y me pegué con un fierro en las caballerizas y así anduve como cuatro días, fui por una radiografía y resulta que estaba quebrado”, comentó.

El famoso ahondó que los médicos le recomendaron someterse a una cirugía, pero él no lo vio como la opción más viable.

Montero aseguró que ya no siente deseo por consumir alcohol (Foto: Instagram@pablomoficial)

“Me querían operar para ponerme un tornillo o una placa para que quedara bien derechito como debe de ser, sino te tienen que poner una férula y era como está ahorita, un poco chueco. Opté hacerlo a la salvaje y el dedo no va a quedar como estaba, entonces quedará un poco chueco”, sentenció.

Finalmente, Montero explicó que se está cuidando de acuerdo a lo que le dijeron los especialistas y ahondó en que sí podrá dar shows, pero deberá utilizar su férula.

“Me dieron medicamento, como opte por no operarme me dijeron que debo tener el dedo fijo y con esta bota solo apoyo con mi talón y dije que con esa porque tengo muchos conciertos”, dijo.