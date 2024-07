Un día tras otro, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Veracruz

Una mujer pasa frente a fotografías de personas desaparecidas frente a la Procuraduría General de Justicia, en Ciudad de México, el 6 de diciembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Isabel del Carmen Basto Ortela, de 31 años de edad, fue el 15 de julio a las 4 de la tarde al Tranvía del Recuerdo, una zona muy concurrida ubicada en el centro de Veracruz, donde tenía un par de entregas de su negocio de ropa. Su esposo la llevó al lugar donde vería a sus clientes, y le dijo que más tarde pasaría por ella, ya que tenía pendientes por hacer.

En punto de las 7:13 de la noche, Isabel le avisó que ya lo esperaba en el lugar acordado, él al ir manejando no le pudo contestar al momento. Tres minutos después él le respondió, pero ya no hubo contestación. A las 7:30 de la noche, el esposo de Isabel llegó al Tranvía del Recuerdo, la esperó, pero Isabel ya no se encontraba ahí.

Isabel es una de las tres mujeres que esta semana fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares, sus parejas, sus amigos, en un estado que en los últimos 4 años ha registrado al menos 3 mil mujeres extraviadas, de acuerdo con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

De la desaparición de Diana Ponce Mafara, de 26 años, no se sabe tanto; el colectivo feminista Las Brujas del Mar pidieron a su enorme cantidad de seguidores ayuda para encontrarla. Se sabe que la joven iba el 16 de julio en su motoneta marca Italika con placas 92YMC5 cuando no se supo más de ella.

En estos cuatro años, de acuerdo con el Observatorio, programa de monitoreo de la Universidad Veracruzana se han contabilizado 2 mil 658 desapariciones de mujeres en este estado del sureste del país, lo que lo ubica como la segunda entidad con más desapariciones, especialmente de mujeres jóvenes menores de 20 años y niñas.

Luisa Lizetth Silva Morales, de 17 años de edad, de 1.50 metros de altura, con tez blanca, color de ojos café oscuro, cabello teñido de rojo, crespo y corto, desapareció el 18 de julio. Se desconocen las causas de su desaparición, sin embargo, sus familiares informaron que requiere de atención médica especializada, y temen que algo malo pueda pasarle.

Los datos que recaban miembros de la Universidad muestran que en 2020 se documentaron 280 casos; 685 en 2021; 696 en 2022; 904 en 2023 y 93 tan solo en los meses de enero y febrero del casos durante los meses de enero y febrero de este año.

Y dentro el infierno, la parte centro del estado es la más peligrosa para las mujeres: Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y Xalapa son los municipios donde mas mujeres y niñas han desaparecido; tan solo 51 casos durante este 2024 fueron en estas demarcaciones.

Y ante este panorama, las familias denuncian que los fiscales no dejan de poner trabas para las denuncias, usando el anacrónico argumento de que las jóvenes “se fueron con los novios”.

Con un panorama tan desolador, y sin una solución a la visa o una respuesta adecuada de las autoridades, el Observatorio ha recomendado a las madres de adolescentes, niños, niñas, no mandarlos solos a las tiendas; si las muchachas salen con sus novios, recomiendan a las familias de ellas tener pleno conocimiento de con quien salen, investigar cómo se llaman y sus números telefónicos, y desconfiar en caso de que no se los quieran proponer.

Se le ruega a la población que si llegan a saber algo de estas mujeres, comunicarse a los teléfonos correspondientes, y a las mujeres de Veracruz, y del país en general, se les recomienda en general no salir solas, por la noche o a lugares poco concurridos, aunque la experiencia nos ha mostrado que esto muchas veces no sirve de nada.