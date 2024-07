Miguel Ángel Yunes Márquez acusa persecución en su contra y advierte que no podrán “doblarlo”

"Acudí a la audiencia a pesar de mis condiciones de salud, para demostrar mi respeto por la Ley, mi total inocencia, y mi interés en que se haga justicia". (Imagen: Facebook Miguel Ángel Yunes Márquez)

Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo por el Partido Acción Nacional (PAN), expresó su preocupación por una posible orden de aprehensión en su contra, pero afirmó que esto no afectará su determinación. Negó rotundamente ser un prófugo de la justicia y acusó al Poder Judicial de Veracruz de actuar de manera parcial, alegando que sigue instrucciones del gobernador Cuitláhuac García.

Yunes Márquez denunció por medio de una transmisión en Facebook Live, una supuesta colaboración entre el juez y la fiscalía en su contra, afirmando que esto podría llevarlo a ser vinculado a proceso o incluso recibir una orden de aprehensión por los delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude.

Desde su habitación en el hotel Courtyard en Jacksonville, Florida, el político del PAN explicó que se encuentra en Estados Unidos para someterse a nuevos estudios en la clínica Mayo. Hace un año, estuvo en el mismo lugar para una operación en la columna.

Tras más de cuatro horas de audiencia virtual, el senador electo tuvo que acudir al área de urgencias. (X/@MYunezMarquez)

“Durante toda la audiencia, el juez actuó conforme a las indicaciones del Fiscal, siguiendo una estrategia claramente diseñada para procesarme o emitir una orden de aprehensión en mi contra. Esas fueron las instrucciones que claramente recibieron”, señaló el panista.

Previo a la videoconferencia, Yunes Márquez afirmó que el gobierno estatal intentaba evitar su comparecencia para emitir una orden de aprehensión, acusándolo de no haberse presentado a declarar.

“Tienen miedo de que yo sea senador porque saben que soy un opositor implacable, que a mi no me compran, que a mi no me presionan. Morena está a solo dos votos para poder lograr la mayoría calificada y así cambiar la Constitución, sin mí, sólo les faltaría un voto”, comentó.

"Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder", Yunes Márquez. (Foto: Twitter / @MYunesMarquez)

Vale la pena recordar que Yunes fue citado a comparecer ante un juez por presuntas irregularidades relacionadas con un supuesto delito electoral. La denuncia, presentada por trabajadores del ayuntamiento, señala que Yunes habría intentado promover el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe mencionar que en 2021, su aspiración a la alcaldía del ayuntamiento de Veracruz fue revocada cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que no cumplía con uno de los requisitos establecidos en la ley: haber residido un tiempo determinado en la ciudad. El propio Yunes Márquez ha declarado que las acusaciones actuales tienen origen dicho incidente, donde fue denunciado por, supuestamente, presentar una constancia de residencia falsa en su proceso de candidatura.

Finalmente, por medio de una publicación en su perfil de Facebook escribió que cientos de funcionarios se han dado a la tarea de encarcelarlo para “impedir que rinda protesta como Senador de la República”.