Iztapalapa y Japón, unidos en el cuidado a los adultos mayores

Tsukasa HIROTA, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Japón en México

Japón es una sociedad que envejece. El año pasado se calculó que había 36 millones de personas de 65 años o más, que representaban alrededor del 29% de la población total. Es la tasa de envejecimiento más alta del mundo.

Ante la realidad de una sociedad tan envejecida, Japón aspira a una sociedad en la que los adultos mayores puedan seguir viviendo su vida con tranquilidad en sus propias comunidades familiares. La palabra clave es “Sociedad Inclusiva Regional”. En otras palabras, se trata de un intento de promover un bienestar social que incluya a las personas mayores y cuyo objetivo sea una sociedad en la que las personas puedan “apoyarse mutuamente en la comunidad”. Por supuesto, esto incluye no sólo a los adultos mayores, sino también a las personas con discapacidad, las personas con dificultades mentales, las personas necesitadas y los residentes extranjeros.

Para construir esta “Sociedad Inclusiva Regional” se necesitan diversas iniciativas. En particular, Japón cuenta con décadas de experiencia y conocimientos en la prestación de apoyo a las personas mayores. En esta ocasión, visité la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México con el Sr. Kobayashi, Director de la Oficina en México de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con la esperanza de que la experiencia de Japón pudiera aprovecharse ahí.

Funcionarios japoneses visitaron una Utopía junto al alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano Crédito: FB/Raul Basulto Luviano

Se dice que Iztapalapa enfrenta desafíos en temas de seguridad y violencia contra las mujeres por parte de los hombres. Aunque México eligió en las elecciones generales de junio a la primera mujer presidenta de su historia, aún persiste la idea del dominio masculino y las mujeres se encuentran en una situación difícil en cuanto a seguridad y condiciones de vida.

Esta es la situación de la Alcaldía Iztapalapa, sin embargo, actualmente se están llevando a cabo intentos singulares para transformarla, lo que está llamando la atención en Japón. Entre ellos, me ha llamado la atención la llamada “Utopía”, donde se reúnen todos los miembros de la sociedad: no sólo mujeres, sino también ancianos, jóvenes, niños y personas que sufren violencia y abusos. Pensé que estas “Utopías” podrían convertirse en “Utopías para los Adultos Mayores”; gracias a la ayuda japonesa.

Este mural en la Unidad Vicente Guerrero simboliza la amistad entre México y Japón FB/Raul Basulto Luviano

Inicialmente visitamos el salón de usos múltiples para los adultos mayores, guiados por el Arq. Raúl Basulto Luviano, Alcalde de Iztapalapa, quien está desempeñando un papel destacado en la construcción de las instalaciones de las “Utopías”. Al entrar, los adultos mayores empezaron a darnos la mano y a pedirnos abrazos uno tras otro. Cuando les hicimos algunas preguntas, comprendimos que los problemas a los que se enfrentaban eran muy diversos: algunos sufrían de soledad, otros se esforzaban por rehabilitarse y otros estaban preocupados por las diferencias de percepción entre generaciones. Parecía como si cada persona no pudiera dejar de hablar una vez que empezaba, y yo podía sentir los diversos pensamientos y sentimientos de todos y cada uno de los adultos mayores. Sin embargo, no era un lugar para quejas y lamentos. En las instalaciones de las “Utopías” se respiraba un ambiente cordial, donde los adultos mayores se reunían para compartir diversas actividades y recuperar sus vínculos, y donde incluso los extranjeros que aparecían de repente eran acogidos calurosamente. Aún puedo sentir la calidez de los cuerpos de los adultos mayores abrazándome.

A continuación, nos trasladamos a otra instalación de las “Utopías” para intercambiar impresiones con funcionarios de cooperación técnica de JICA. Los actores principales aquí no eran japoneses, son cuidadores mexicanos que han viajado a Japón para aprender cuidados al estilo japonés y han regresado a la Ciudad de México. Explicaron que muchos adultos mayores mexicanos sufren de soledad en el hogar y tienen dificultades en su vida diaria, como moverse de la cama, y que a la mayoría de los cuidadores les resulta difícil llevar solos muchas cargas psicológicas y físicas. Al mismo tiempo, las mujeres dijeron que habían recuperado la confianza y la autoestima al aprender el estilo japonés de cuidados, y que estaban deseosas de compartir sus experiencias en Japón con otros cuidadores de México. Las expresiones de confianza y vivacidad en los rostros de estas mujeres parecían habernos dado mucha fuerza no sólo a nosotros, los japoneses, sino también al pueblo mexicano, incluido el Alcalde de Iztapalapa.

Tsukasa Hirota, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Japón en México (i) junto al alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto Luviano Crédito: FB/Raul Basulto Luviano

Los adultos mayores que conocimos en las instalaciones de las Utopías y las cuidadoras que recibieron formación técnica en Japón son mexicanos, y me pareció ver en ellos una gran esperanza para México. Hay un deseo apasionado por utilizar las instalaciones de las “Utopías” y la formación técnica japonesa como una oportunidad para recuperar su propia autoestima y sus vínculos humanos, para así, avanzar juntos hacia el futuro. Es también una fuerza motriz para que México siga avanzando.

La Vinculación es un elemento indispensable de la humanidad. La palabra japonesa para designar a las personas es “人間” (ningen), que significa “entre las personas”, y “絆” (kizuna)significa el lazo que existe entre las personas, que son todas una misma cosa. Mientras seamos seres humanos, no podríamos vivir sin los lazos que existen “entre las personas” y nuestras mentes se secarían. Al igual que las plantas no pueden crecer donde la tierra está seca, las personas no pueden vivir donde sus mentes están sedientas.

Detalle del mural en la Unidad Vicente Guerrero que simboliza la hermandad entre México y Japón Crédito: FB/Raul Basulto Luviano

La cooperación técnica de Japón hace hincapié en este vínculo entre las personas, y es una filosofía que constituye la base de la diplomacia japonesa. La difunta Sadako Ogata, que fue Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados y más tarde Presidenta de JICA, fue una firme defensora del concepto de “seguridad humana”, que se centra en cada ser humano, al protegerlo de cualquier amenaza a su dignidad y aspira a una independencia individual sostenible mediante el desarrollo de capacidades. Se le concedió la Orden Mexicana del Águila Azteca en reconocimiento a su cooperación con el gobierno mexicano en la protección de los refugiados guatemaltecos.

Esta visita a la Alcaldía Iztapalapa difícilmente puede compararse con los logros de la Sra. Ogata. Sin embargo, me gustaría continuar con su espíritu y trabajar con el Alcalde Basulto y la recién elegida Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la ex alcalde de Iztapalapa Clara Brugada, para hacer de Iztapalapa una “Utopía para los Adultos Mayores”, donde ellos, los cuidadores y la comunidad que los apoya calurosamente, estén unidos a través de una atención al estilo japonés. Nos gustaría colaborar con ellos.