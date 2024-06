Tipo de cambio en México hoy 26 de junio: en cuanto amaneció el dólar estadounidense

El tipo de cambio es de gran importancia en los mercados (Infobae)

La divisa estadounidense ganó terreno frente al peso mexicano en la apertura de mercados de este miércoles 26 de junio, después de las declaraciones por parte de funcionarios de la Reserva Federal sobre mantener las tasas de interés en su niveles más altos por “algún tiempo” mientras se controla la inflación en el EEUU.

Las expectativas sobre las tasas de interés en los mercados es de gran interés para los inversionistas y es una clave para las estrategias de inversión por medio de la compraventa de divisas. De acuerdo con información de Bloomberg News, se espera que a finales de este año las tasas de interés sean recortadas.

Los integrantes de la Fed han apostado en las últimas semanas por mantener las políticas monetarias estrictas en Estados Unidos a medida de nuevos reportes indiquen que la inflación en el país se está controlando.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 18,21 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,62% con respecto a los 18,10 pesos de la jornada previa.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso del 0,88%%; sin embargo en términos interanuales aún acumula una subida del 8,96%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas previas, encadena dos sesiones consecutivas en dígitos positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un balance algo inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

AMLO confía en que tipo de cambio continúe a la baja

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las finanzas públicas de México “están muy bien”, afirmando que continúa llegando inversión extranjera y se mantiene la recaudación de impuestos, por lo que no considera que haya una devaluación del peso ante la transición de gobierno.

“No veo yo ningún problema, al contrario va a ser una transición de tersa, como no se había visto en mucho tiempo, no va a haber ningún sobresalto, nada, están muy bien las finanzas publicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso”, dijo en su conferencia mañanera de hoy.

Incluso, el mandatario prevé que el tipo de cambio continúe a la baja y criticó que previo a las elecciones, los analistas financieros opinaran que el peso tendría una devaluación por el triunfo de Claudia Sheinbaum, como presidenta electa.

-¿Confía en que continúe bajando el tipo de cambio?

“Sí, sí. Fue una demostración de la fortaleza económica del país, el que se da un cambio con las características que ya conocemos porque los analistas tenían pronósticos muy influenciados por la propaganda de nuestros adversarios, se equivocaron y no esperaban lo que sucedió”, respondió.

El “superpeso”, la inflación y el PIB

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Jovani Pérez/Infobae)

La economía mexicana ha vivido una serie de contrastes, mismos que continuarán, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México (Banxico) para este 2024.

Sobre el tipo de cambio, el banco central espera que el dólar se venda a lo largo del año entre los 17.68 pesos y hasta los 18.67 pesos por unidad. Un pronóstico conservador considerando que la moneda nacional destrozó las previsiones del 2023 rompiendo el piso de los 17 pesos por unidad, lo que no se veía desde hace ocho años.

Por su parte, se prevé que la inflación continúe con la tendencia a la baja, desde que alcanzó su máximo histórico de 8.7% a finales del 2022. Banxico pronostica una inflación del 4.02% en 2024, sin embargo, no se espera que se llegue pronto al ideal de tres puntos porcentuales.

Lo anterior, sin embargo, contrasta con los pronósticos de crecimiento económico, ya que el banco central espera que sea del 2.29% en 2024.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Banxico)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.