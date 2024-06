MasterChef Celebrity México: quién fue el doceavo eliminado del concurso

Rumbo a la gran final, una de las celebridades más querida se despidió para siempre de la cocina más famosa de México. (Captura de pantalla YouTube MasterChef Celebrity)

La emisión del capítulo número 12 de MasterChef Celebrity México, fue retrasada debido a la jornada electoral en el país, ya que sería en el mismo horario que el INE daría los resultados de dicha elección. Finalmente este domingo 9 de junio llegó el nuevo episodio del reality.

La contienda comenzó y las celebridades tuvieron que elaborar la comida más creativa con ingredientes al azar. La elección de los cuales fue por medio de una colorida piñata de MasterChef, que entre el chef Poncho y Jawy rompieron. La ganadora absoluta resultó ser Ferka, lo que la llevó directo al balcón.

En la segunda competencia prepararon un postre con una fruta asignada por Ferka, siendo el más complicado para el Rey Grupero, pues le tocó el jitomate. Tras una decisión muy cerrada, los cocineros que se salvaron de la eliminación fueron: Laura Bozzo, Litzy y Jawy. Lo que significó que el resto de sus compañeros automáticamente pasaron a la cuerda floja.

El reto de eliminación tuvo dos fases, por lo que el ganador de la primera obtuvo beneficios. (@MasterChefMx)

Para el desafío final se enfrentaron con su respectivo mandil negro cinco famosos, Rey Grupero, Rossana Nájera, Natália, Harold y Ernesto. Para el reto rápido tuvieron que cocinar un platillo muy práctico pero con buena técnica, el ganador fue Harold por lo que obtuvo el beneficio para que alguno de los chefs lo ayudaran.

En la prueba final nivel de dificultad se elevó y desafortunadamente, Natália fue la expulsada número 12 de la cocina más famosa de México. La famosa originaria de Brasil, no logró convencer a los chefs en esta ocasión, pues su platillo titulado “Cerdongos”, no alcanzó la cocción adecuada. No obstante, los jueces remarcaron que le hizo falta un ingrediente húmedo o salsa.

Natália fue la expulsada número 12 del reality. (MasterChefMx)

“Aguanté doce programas, no lo puedo creer”, confesó la modelo. Asimismo, explicó que ella ya sentía que podía salir, pues no estaba familiarizada con todos los ingredientes de esta prueba final.

“Creo que no hice la salsa, lo quise hacer como en mi casa. Creo que puede ser la falla. Y también la cocción del cerdo no fue la adecuada”.

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity México 2024 que continúan en la competencia, rumbo a la gran final:

Jawy Méndez - Influencer

Laura Bozzo - Conductora de TV

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Rey Grupero - Influencer

Ernesto Cázares - Atleta

Ferka - Actriz y conductora de TV

Harold Azuara - Actor