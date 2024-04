¿Qué es la ley Manlio y por qué Luis de Llano quiere usarla a su favor en caso de Sasha Sokol?

Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova

Después de que Sasha Sokol ganara la demanda por daño moral contra Luis de Llano, el productor deberá indemnizar a la exTimbiriche, pero, se dio a conocer que el señalado está impulsando la ley ‘Manlio’ para usarla a su favor.

Ahora en un encuentro con los medios de comunicación, Sasha detalló que estaba en desacuerdo con que el hombre que le hizo grooming en su juventud estuviera apoyando ese tipo de iniciativas.

“La ley Manlio per se me parece correcta, creo que todos debemos tener derechos, pero una persona que precisamente no respetó en este caso los mío la promueva pues un poco incongruente”, dijo y agregó:

“Cuando una persona acepta públicamente la relación que sostuvo con una menor de edad, pues ya no hay presunción de inocencia posible porque son las declaraciones del propio abusador”.

(Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

¿Qué es la ley Manlio?

Esta ley fue impulsada por Manlio Magno López Contreras quien fue denunciado por presuntamente “configurar actor de violencia política por razón de género”.

Y, de acuerdo con Animal político, esta iniciativa pretende que haya presunción de inocencia a hombres que han sido señalados por delitos de género. No obstante, según este medio especializado, dicha propuesta no ha sido aprobada en el Congreso de la Unión.

Asimismo, el sitio de noticias contactó a Manlio para tener mayor conocimiento sobre esta posible ley y se les mencionó lo siguiente: “La perspectiva de género ahora de moda criminaliza al hombre por el simple hecho de serlo, generando una impartición de justicia inapropiada con sesgos políticos, criminales y ofensivos hacia el varón”.

Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

En Ventaneando, López Contreras dio entrevista y ahí mencionó sus intenciones respecto a este proyecto que ha causado gran disgusto entre víctimas y expertos en derechos humanos.

“Hombres y mujeres que por alguna razón están inmiscuidos en algún conflicto de cualquier índole, ya piden el sustento correcto para criminalizar a alguien. Hay más de 300 celebridades que están pidiendo el apoyo para quela ley Manlio se lleve a cabo y se ejecute”, dijo.