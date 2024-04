Exnovia de Fofo Márquez se lanza contra los vapeadores tras hospitalización: “No fumen”

Se rumorea que Andrea tuvo un romance con Fofo Márquez, pues en un video que publicaron en 2022, el influencer la llamó 'su novia oficial'. (Instagram: @soyandreazuniga)

Andrea Zúñiga, influencer mexicana que estuvo envuelta en controversia hace dos años por juguetear con un animal exótico de Fofo Márquez, se lanzó contra los vapeadores. Y es que recientemente fue diagnosticada con una fuerte bacteria en los pulmones por consumir este tipo de inhaladores electrónicos que sirven para contrarrestar el consumo de tabaco.

La excolaboradora de Badabun enfrentó fuertes malestares durante los últimos días de marzo, por lo que buscó ayuda especializada. Tras varios días de espera, el miércoles 03 de abril reapareció en sus historias de Instagram para compartir el diagnóstico que recibió:

“Día #7. Hoy fui con el neumólogo y ya me dieron mi diagnóstico. Todo esto es por culpa de vapear; le generó una bacteria muy fuerte a mis pulmones. Pensé que jamás me pasaría a mí y lamentablemente así fue. Lo que derramó todo esto fue que me dio COVID y mis pulmones ya estaban dañados y no aguantaron, por eso la sangre en mi nariz”.

Andrea Zúñiga no profundizó en detalles sobre sus malestares y tratamiento médico al que se sometió, sin embargo, aseguró que sus pulmones estaban delicados por otras enfermedades cuando apareció la bacteria que actualmente la mantiene con ayuda respiratoria.

Asimismo, aseguró que su estado de salud es favorable, por lo que muy pronto podría retomar sus actividades normales. Y terminó su comunicado con una petición muy especial para todos sus seguidores que consumen vapeadores: “No fumen”.

“Estoy en tratamiento y con oxígeno porque mis pulmones se cierran en un mes. Tengo estudios para ver si no presenta una anomalía más grave. Les estaré subiendo todo este proceso porque no quiero que les pase lo mismo que estoy pasando. Por favor no fumen vape”, escribió.

¿Cuáles son las consecuencias de fumar Vapeadores?

Actualmente, este tipo de inhaladores electrónicos están prohibidos en México debido al daño que causa en el organismo humano. De acuerdo con un informe publicado por la Secretaría de Salud, algunas afectaciones relacionadas son:

“Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma y cáncer.

Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón.

Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo, como disfunción eréctil.”

Además de que fomenta el consumo de nicotina: “Cofepris y Conadic recomiendan a las personas no adquirir ni consumir este tipo de productos, ya que representan un riesgo para la salud individual y de terceros”.