¿Cuál es la colonia más pobre de Tlalnepantla de Baz del Edomex?

El municipio de Tlalnepantla de Baz tiene a la comunidad de Tepeolulco en pobreza por la falta de servicios (Foto: Jorge Contreras)

Con una contribución del 12% al Producto Interno Bruto del Estado de México y que lo pone como la segunda economía después de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz se destaca como una potencia en la región.

Esta ciudad, desde su elevación a rango de ciudad en 1948, ha mantenido un crecimiento industrial notable, convirtiéndola en un centro vital para el desarrollo económico de la región.

Según datos del último censo realizado por el INEGI, Tlalnepantla cuenta con una población de 672 mil 202 habitantes, de los cuales 327 mil 017 son hombres (48.65% de la población) y 345 mil 185 son mujeres (equivalente al 51.35%). Estas cifra refleja la vitalidad y la dinámica demográfica que caracteriza a esta ciudad.

El municipio se extiende sobre una superficie aproximada de 83.7 kilómetros cuadrados, dividida en dos zonas geográficas: la zona poniente y la zona oriente. Limita con municipios como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza, entre otros, lo que demuestra su posición estratégica en el estado.

Para gestionar eficazmente su territorio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla ha establecido tres delegaciones, cada una conformada por 14 sectores que incluyen 19 pueblos, 96 colonias, 71 fraccionamientos, 63 unidades habitacionales, y 16 fraccionamientos industriales, sumando un total de 265 comunidades.

Comunidades más pobladas

El Cerro del Chiquihuite es un Domo Volcánico ubicado en la Sierra de Guadalupe entre el municipio de Tlanepantla y la alcaldía Gustavo A. Madero (Facebook/Bam Tlalnepantla)

En medio del bullicio industrial y el dinamismo económico, el municipio de Tlalnepantla de Baz se enfrenta a desafíos sociales significativos que requieren atención urgente por parte de las autoridades locales, sobre todo en la zona Oriente.

Con una población que supera los 658 mil habitantes, Tlalnepantla es uno de los municipios más densamente poblados del Edomex. En segundo lugar, está Puerto Escondido (Tepeolulco) con 13 mil 30 habitantes.

Sin embargo, detrás de estas cifras, se esconde una realidad preocupante: miles de familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos.

Según datos del Censo 2020, aproximadamente el 5.77% de los hogares en el municipio se ven afectados por la falta de recursos económicos para satisfacer sus necesidades alimenticias. Esto se traduce en alrededor de 11 mil familias que luchan diariamente para poner comida en la mesa.

Las limitaciones alimentarias se manifiestan de diversas formas: desde una alimentación poco variada hasta situaciones más alarmantes, como adultos que dejan de comer por completo. Alarmantemente, en el 4.40% de los hogares, al menos un adulto no consume ningún alimento durante todo el día, evidenciando una crisis nutricional preocupante.

El alcalde Marco Antonio Rodríguez, consciente de esta problemática, había prometido acciones concretas para abordarla en su Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. Entre estas medidas, se destacaba la reinstauración de comedores comunitarios destinados a la población más vulnerable.

Falta de servicios, definen a la comunidad más pobre

En septiembre de 2021, se presentó el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, ubicado en la zona Oriente de Tlalnepantla, zona de alta marginación (Facebook/Observatorio Metropolitano)

Además del acceso limitado a alimentos, la pobreza en Tlalnepantla se refleja en las condiciones de vivienda de muchos de sus habitantes.

Según el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), sólo el 0.06% de ocupantes en viviendas de la “Tierra de Enmedio” no tienen drenaje ni excusado, el 0.04% no cuenta con energía eléctrica y 1.54% no cuentan con agua entubada.

Aunque el municipio cuenta con bajos índices de marginación, en la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 emitido por la Secretaría de Bienestar identifica 204 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) de Atención Prioritaria, las cuales se concentran en torno a dos localidades urbanas, Tlalnepantla localidad y Puerto Escondido Tepeolulco.

Asimismo, gran parte de las viviendas cuentan con techo de loza, sus muros de tabique y tienen piso firme de cemento. Dentro del inventario de lotes que carecen de servicios básicos, se encuentran mil 171 sin el servicio de agua entubada, 675 sin conexión a la red de drenaje, y 2 mil 105 sin el servicio de energía eléctrica, haciendo un total de 3 mil 951 lotes que carecen de servicios básicos.

Estos inmuebles se encuentran distribuidos mayormente en la zona oriente del municipio, particularmente en Tepeolulco, y la falta de servicios obedece a que se ubican en zonas irregulares, no urbanizadas y/o de alto riesgo. Por lo cual, esta comunidad es la más pobre del municipio.

A pesar de estos desafíos, Tlalnepantla de Baz continúa siendo un motor industrial importante en el Estado de México, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto estatal y desempeñando un papel crucial en el desarrollo económico y social de la región.