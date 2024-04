Cientos de fans recibieron con mariachi a Blink 182 en la CDMX

Algunos afortunados lograron obtener su foto con el baterista Travis Barker. (@travisbarker)

Blink 182 ofreció su primer concierto en México durante la edición 2024 del festival Tecate Pal ‘ Norte en Monterrey. Posteriormente la agrupación viajó a la Ciudad de México donde pasarán al menos una semana en la capital de país para las 4 fechas que tienen programadas en el Palacio de los Deportes.

El esperado grupo arribó a un lujoso hotel ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, donde fueron recibidos por cientos de fans. Fue tal la aglomeración de personas que buscaban un autógrafo o fotografía con alguno de los músicos que la seguridad del sitio tuvo que colocar vallas metálicas cercando la entrada del inmueble.

Cuando Travis Barker salió de las instalaciones, un grupo de fanáticos enseguida se abalanzó contra él, no obstante los guardaespaldas del baterista cerraron el paso de la gran mayoría. Pese al zafarrancho, Barker se mostró contento, amable y posó para algunas selfies.

Travis fue captado durante su visita a las Pirámides de Teotihuacán. (@blink182py)

El ánimo de los fans no decayó y permanecieron hasta altas horas de la noche cantando a todo pulmón y agitando en el aire, discos, viniles y pósters de Blink 182; incluso llevaron una serenata con mariachi dedicada a los estadounidenses al entonar el tema, “Cielito Lindo”.

Durante la tarde el lunes 1 de abril, Travis salió a conocer un poco más el país, pues tomó un breve viaje a las Pirámides de Teotihuacán. De nueva cuenta, el aclamado músico se tomó fotografías con el público que lo reconoció durante su paseo turístico.

Tras haber cancelado su paso por México en 2023, Blink-182 regresa a México este 2024 Foto: Instagram/ocesa

El martes 2, miércoles 3, viernes 5 y sábado 6 de abril los pioneros del pop punk tomarán el escenario del “Domo de Cobre” en CDMX donde recorrerán su extensa discografía con éxitos extraídos de proyectos como Enema of the State, Blink-182 y Take Off Your Pants and Jacket.

Blink 182 fue formada en 1992 en Poway, California; fueron conocidos como un referente dentro del género pop punk durante décadas. Está integrada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, conocidos por su energía, humor irreverente en sus letras y videoclips. El grupo visitó por primera vez México en el año de 2004, en ese entonces abrieron tres fechas, dos en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y una en Monterrey.