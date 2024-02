Cuánto cuesta el vehículo del CJNG asegurado en narcocampamento ubicado en Tabasco

Parte de lo hallado por las autoridades (Foto: FGR)

Luego de un cateo realizado por agentes del Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble de Tabasco fueron asegurados más de 20 vehículos, además de otros objetos, que podrían estar ligados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En una de las imágenes compartidas por las autoridades se puede ver varias unidades de color blanco pero también un todoterreno de color azul.

Te puede interesar: Desmantelan narcocampamento del CJNG en Villahermosa, Tabasco

En el sitio había equipo táctico, armamento, varias motocicletas y hasta un remolque y una casa rodante. Sin embargo las autoridades no reportaron personas detenidas tras las labores de revisión en un inmueble ubicado sobre la avenida Prolongación 27 de febrero, colonia Club de Lago, Villahermosa.

Cuánto podría costar el vehículo que aparece en la fotografía

Diversos reportes apuntaron que el sitio sería usado o integrantes del cártel de las cuatro letras, el cual es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Incluso en el sitio fueron halladas 19 gorras con las siglas del grupo criminal que opera en gran parte del país.

Desmantelan narcocampamento del CJNG en Tabasco (Foto: FGR)

Si bien las autoridades no especificaron las marcas o modelos de las unidades halladas durante el cateo es posible rastrear el costo de al menos uno de los vehículos y conocer su valor aproximado.

Te puede interesar: Presuntos kaibiles y sicarios del CJNG decapitan a un rival y amenazan a ‘soplones’

Cinco unidades blancas aparecen detrás de un vehículo de color azul, al parecer un vehículo todoterreno. De acuerdo con lo que se puede ver se trata de un RZR XP 1000 y el cual tiene un precio de casi medio millón de pesos, pues puede ser adquirido por un precio de 449 mil 900 pesos, según se puede leer en el sitio Polaris.

Es común que en los cateos realizados por las autoridades encuentren diversos vehículos que estarían ligados al crimen organizado. En ocasiones los grupos criminales incluso cuentan con vehículos aéreos que les ayudarían a sus actividades delictivas.

Te puede interesar: Desarticulan a célula delictiva del CJNG en Ojocaliente, Zacatecas

La versión consultada en internet del RZR XP 1000 cuenta con 110 caballos de fuerza y llantas de 29 pulgadas y puede cargar hasta 336 kilogramos.

El otro vehículo encontrado por las autoridades

Otra de las unidades halladas (Foto: FGR)

En otra de las imágenes se puede ver otro vehículo de un color verde oscuro, al parecer se trata de un BRP Defender, el cual se cotiza en una pagina de autos seminuevos en 395 mil pesos su versión de 2019, según aparece en una publicación de Mercado Libre. Aunque en otros sitios web aparece con un precio de 170 mil pesos seminuevo.

Las autoridades de la entidad han asegurado que en Tabasco no opera el CJNG, a inicios de año el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, negó la presencia de cárteles de la droga y grupos criminales luego de reportes acerca de robos a comercios y tiendas.

A decir de Morán González, los delitos en la zona son realizados por grupos locales que se identifican con el nombre de grupos más grandes.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, refirió el comandante.

Saulo David "S" es identificado como presunto jefe del CJNG en Tabasco (SSP Yucatán)

A mediados del mes de enero pasado varias mujeres de origen colombiano fueron reportadas como desaparecidas, ante estas acciones las autoridades de Yucatán refirieron que las primeras investigaciones apuntaron a que detrás de los hechos podría estar un hombre identificado como Saulo David, alias El Jaguar, un supuesto líder del CJNG en Tabasco. Pero el 14 de enero pasado una de la féminas aseguró que ella y sus acompañantes llegaron al país por su propia voluntad.