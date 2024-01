Mane de la Parra es hospitalizado de emergencia; esto sabemos sobre su estado de salud (Fotos: Instagram/@manedelaparra)

Mane de la Parra sorprendió a sus miles de fans telenoveleros luego de que compartiera en sus redes sociales que está en un centro médico, sin embargo, aunque no proporcionó información detallada sobre la razón de su ingreso.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza acusaciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta: “Todavía le importa mucho”

El famoso actor de Televisa, que ha trabajado en telenovelas como ¿Qué le pasa a mi familia?, Verano de amor y Corona de Lágrimas a lado de Victoria Ruffo, aseguró que no se trata de algo serio.

“Nos tocó hospital, nada grave pero qué importante es sentirse bien. Un abrázote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan”, escribió el también cantante a través de sus insta stories en Instagram, generando de forma rápida gran preocupación entre sus miles de seguidores.

Mane de la Parra así lo informó en sus redes sociales (Fotos: Instagram/@manedelaparra)

Mane de la Parra explica por qué fue hospitalizado

Después de ese lapso de tiempo, el músico volvió a hacer uso de las redes sociales para informar que ya estaba de vuelta en su hogar tras haber estado unas horas en el hospital.

Te puede interesar: “Estás equivocada”: el nuevo mensaje de Andrea Legarreta que parece dedicado a Anette Cuburu

El famoso actor de series como Esta historia me suena (2022), Silvia Pinal, frente a ti (2019) y el programa unitario de gran éxito Como dice el dicho (2011) explicó que todo se trató de algo gástrico, aunque de nueva cuenta no dio muchos más detalles sobre lo ocurrido.

“Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada más tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita”.

Famoso actor de Televisa explica qué le pasó. Crédito: Instagram/@manedelaparra

¿Quién es Mane de la Parra?

Mane de la Parra es un versátil actor mexicano reconocido por su talento en la actuación, el canto y la composición musical. Ha dejado su huella en diversas producciones tanto en televisión como en cine.

Te puede interesar: Quién es Laura Vignatti, la actriz de Televisa que fue secuestrada por su novio

Destacó en telenovelas como Chachito de Cielo y Esperanza del corazón, donde su carisma y habilidades actorales cautivaron al público. También participó en series televisivas como Silvia Pinal, frente a ti y Como dice el dicho, consolidando su presencia en el mundo de la pantalla chica.

Además, incursionó en películas como El cielo en tu mirada y ¿Qué le dijiste a Dios?, demostrando su versatilidad en la gran pantalla. Su dedicación al arte lo ha llevado a colaborar no solo como actor, sino también en el ámbito musical, componiendo temas para diversas producciones en las que ha participado. Su trayectoria resalta su versatilidad y talento multifacético en la industria del entretenimiento.