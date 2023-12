Cuál es el grado de estudios de Alfredo Jalife, académico detenido por supuesta difamación a Tatiana Clouthier

Detuvieron al analista Alfredo Jalife Foto: Cuartoscuro

La tarde de este miércoles 6 de diciembre del 2023, el académico Alfredo Jalife fue detenido en la capital del país tras ser denunciado en 2022 por Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente haberla difamado y acusado de haber robado el litio de los mexicanos.

“En Diciembre del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses”, escribió Clouthier en su cuenta de X, antes Twitter.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en un comunicado sobre la detención del académico, escribiendo:

“Con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo “N”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) precisa que dicho mandamiento judicial fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad”.

Este es el perfil de Alfredo Jalife, quien fue detenido este miércoles 6 de diciembre tras ser denunciado por Tatiana Clouthier Crédito: Cuartoscuro

Sobre esta situación, la demandante escribió un hilo en sus redes sociales donde aseguró que la decisión de proceder legalmente en contra de Alfredo Jalife corresponde a su derecho y con el objetivo de defender su nombre ante las acciones que calificó como “calumnias”.

“La justicia y las autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado ni dañaré al Estado Mexicano. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes”.

¿Qué estudió Alfredo Jalife?

Alfredo Jalife analista político de 75 años de edad y de origen libanés, tiene una licenciatura como médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de México (UNAM), su cédula fue expedida en el año de 1978.

Del mismo modo, el catedrático tiene una Maestría en Administración de Empresas (Master Business Administration) por por parte de la Universidad de las Américas, institución donde impartió clases de Psicología, Geografía Económica, Finanzas Internacionales y Relaciones Internacionales.

Sus conocimientos docentes le ha permitido dar clases a alumnos de otras universidades, como la UNAM, donde ha impartido materias como Geopolítica y Negocios Internacionales en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. También ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

alfredo jalife detenido Credito: X/@AlfredoJalife

Aunado a esto, Alfredo Jalife ha participado como comentarista político en varias cadenas de televisión como Proyecto 40, CNN, RT en español, La Octava, Ángel Metropolitano y TeleSUR.

Es escritor de columnas en publicaciones como El Independiente de Hidalgo, El Financiero y La Jornada, y ha escrito más de dos docenas de libros, tales como:

Guerras geoeconómicas y financieras: El petróleo del Golfo de México al Golfo Pérsico, El lado oscuro de la globalización: post-globalización y balcanización, Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre: una guerra multidimensional, Irak: Bush bajo la lupa, El fin de una era: turbulencias en la globalización, Hacia la desglobalización, El híbrido mundo multipolar: un enfoque multidimensional, La invisible cárcel cibernética, Guerra multidimensional entre Estados Unidos y China, El espejo negro de Estados Unidos. La migración latinoamericana, Ucrania primera guerra híbrida mundial: fractura de la biosfera La desnacionalización de Pemex (con prólogo del presidente Andrés Manuel López Obrador), Las revoluciones árabes en curso: el detonador alimentario global y China irrumpe en Latinoamérica: ¿dragón o panda?.