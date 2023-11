Noroña recriminó dichos de Calderón y Ernesto Zedillo contra AMLO: “¿Con qué cara?

Noroña reaccionó a las apariciones de los expresidentes (CUARTOSCURO)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, condenó las más recientes declaraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa respecto al panorama mexicano posterior al proceso electoral del próximo año.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, el legislador reconoció que, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los exmandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han mantenido en silencio; sin embargo, condenó que haya vuelto a la discusión política Zedillo.

Con base en lo que explicó, el petista cuestionó el valor que tuvo el extitular del ejecutivo de dar a conocer las características que desea en el próximo o próxima Presidenta de la República, luego de que fue señalado como el presunto culpable de la matanza de Acteal o el que permitió la venta de Ferrocarriles Nacionales de México durante su sexenio.

“En el caso de los expresidentes surgidos de las filas del PRI habían mantenido silencia permanente, Peña es buen ejemplo de prudencia. Ayer Ernesto Zedillo, lo reviven, lo traen otra vez a la política nacional a declarar (...) lo que le gustaría para la presidencia el próximo año. ¿Con qué cara, Ernesto Zedillo, culpable de la matanza de Acteal, el que regaló Ferrocarriles Nacionales (...), quiere darnos lección de política?”, refirió el jueves 2 de noviembre.

El vocero de Sheinbaum condenó "lecciones" de los expresidentes (Crédito: Facebook/Gerardo Fernández Noroña)

Posteriormente, se refirió a Calderón Hinojosa en las dos declaraciones que ofreció en una conferencia en España. En primer punto calificó como “vergonzoso” que haya aceptado que la policía estaba coludida con grupos narcotráficantes.

Sin embargo, Fernández Noroña sentenció que el exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) presuntamente trabajaba para Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, cuando inició la estrategia de seguridad Guerra contra el narco.

“En el caso de (...) Felipe Calderón, desde una reunión en Europa, en España, estaba cobijado con Aznar y la fachiza nostálgica de poder (...) (dio) dos declaraciones vergonzosas. Una, usurpando la presidencia, le reclamó a un alcalde que el jefe de Policía le dijo todo el gobierno es del narco, él trabajaba para el Chapo Guzmán, socio del Chapo Guzmán cuando inició la guerra contra el narco”, continuó.

El expresidente alertó sobre la posible caída de la democracia en México debido al constante asedio del presidente López Obrador sobre las instituciones. Crédito: CAPP

Posteriormente, rechazó que la democracia esté en riesgo en México, tal como mencionó el expresidente en su encuentro en la Península Ibérica; no obstante, sentenció que no puede decir eso quien, presuntamente, cometió un fraude electoral para llegar a la titularidad del ejecutivo.

“En otra declaración, en esa misma conferencia, donde dice que la democracia está en riesgo. Él fue el que hizo un fraude electoral, usurpó la presidencia, que se alió a un grupo criminal más peligroso de México (...) viene a plantear que están las instituciones porque están siendo acosas desde la Presidencia de la República”, refirió.

Conviene recordar que algunos apuntan que durante las elecciones de 2006 se dio un fraude electoral que le dio la victoria a Felipe Calderón, ya que el resultado que lo dio como ganador fue de 0.5%. En segundo lugar fue López Obrador.

¿Qué dijeron los expresidentes?

En primer lugar, Zedillo Ponce de León dio las características que él espera que tenga la persona que suceda a López Obrador sea una persona que no explote las necesidades de la población, que no divida a la ciudadanía, que no culpe a los demás y que no llegue al poder mediante mentiras.

Mientras tanto, Calderón Hinojosa puntualizó que durante su sexenio se enteró que presuntamente todo un gobierno municipal de Michoacán estaban coludidos con Los Caballeros Templarios. Asimismo, alertó que la democracia en México podría estar en riesgo y que cree que en 2024 se dé una elección de Estado.