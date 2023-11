Temblor hoy 2 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Además, en su reporte matutino, el sismológico dio a conocer que durante la madrugada de este jueves se registraron diversos sismos, entre los que destacan: a las 3:16 am se registró un sismo de magnitud 3.5 a 56 km al oeste de Temazunchale, San Luis Potosí; a las 3:23 am se registró un sismo de magnitud 3.2 a 10 km al norte de Coyuca de Benitez, Guerrero; a las 3:31 am se registró un sismo de magnitud 3.9 a 31 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas; a las 4:06 am se registró un sismo de magnitud 3.6 a 64 km al sur de Coalcoman, Michoacán y a las 4:51 am se registró un sismo de magnitud 3.8 a 3 km al sureste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.