¿Invitará al Team Infierno? Así es la quinta de Poncho de Nigris en Nuevo León

El influencer prometió ofrecer una fiesta en su casa cuando terminara el reality de Televisa. (Instagram: @emilio.marcos // @pochodenigris)

Poncho de Nigris retomó sus actividades cotidianas tras su paso por La Casa de los Famosos México (LCDLFM) sin olvidar su promesa al Team Infierno: celebrar su triunfo con una majestuosa fiesta en su Quinta. Según informó el influencer a través de sus redes sociales, el evento se llevará a cabo el próximo viernes 25 de agosto en su propiedad, pero al parecer no contará con la presencia de sus excompañeros del reality show por una poderosa razón.

Fue durante la mañana del lunes 21 de agosto cuando el conductor regiomontano recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 4.5 millones de seguidores en Instagram un vistazo de su casa de descanso. Se desconoce la ubicación exacta de la propiedad, también conocida como “Quinta”, sin embargo, se sabe que está fuera de los suburbios de Monterrey, Nuevo León.

“El viernes como quiera vamos a hacer una pachanga allá con mis amigos, ya para volver a ver a mis compas; yo creo que en La Quinta. Creo que todavía no están listos Wendy, Nicola, Sergio, Apio, Emilio para ir, han de estar haciendo todas sus cosas con la familia: la próxima semana nos vamos de vacaciones con la familia y luego ya reactivamos los shows”, contó.

En el norte del país se conocer como "Quinta" a una propiedad fuera de los suburbios cuyo propósitos es brindar descanso. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris no reveló si tuvo la oportunidad de invitar a sus amigos del programa, no obstante, dejó entrever que podrían no asistir por cuestiones personales.

¿Cómo es la Quinta de Poncho de Nigris?

El tercer finalista de LCDLFM publicó varios videos en sus historias de Instagram para mostrar cómo luce su casa de descanso y los arreglos que hará previo a su evento del viernes 25 de agosto. Gracias a ello, tanto sus fans como usuarios de la plataforma lograron apreciar todos los elementos que integran la propiedad, los cuales van desde una cancha de paddle hasta un jacuzzi.

Además de la casa principal, la propiedad tiene un amplio terreno con áreas para juego. (Instagram: @ponchodenigris)

“Aquí va a ser la panchagona del Team Infierno”, aseguró el influencer.

La Quinta consta de un gran patio rodeado de árboles que el propio conductor y su familia plantaron en el lugar, además de la casa principal. También hay un escenario de madera con techo, una cocina al aire libre con asador (típico del norte de México), refri, mesa, sillas, barra, televisión.

“Está un poco seco porque estaban los calores muy fuertes. Aquí se va a hacer el reencuentro del Team Infierno, ya estamos en pláticas”, comentó. Y es que los exhabitantes de LCDLFM podrían no asistir a la fiesta que ofrecerá el próximo viernes, pero sí en otra fecha por confirmar.

Asimismo hay casas para pájaros en varios árboles y tres guardianes caninos: Tano, Rambo y Lola.