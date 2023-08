Caso Hipólito Mora: hermano exigió avances en el caso y descartó llamar al pueblo a tomar armas

Guadalupe Mora, hermano del exlíder de las autodefensas en Michoacán, envió un mensaje al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. (Infobae México / Jovany Pérez)

A más de un mes del asesinato de Hipólito Mora, quien fue líder de las autodefensas en Michoacán, su hermano Lupe Mora ha enviado un mensaje al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, para denunciar que no ha habido avances relevantes en el caso.

A través de un video que compartido por la periodista Azucena Uresti durante su noticiero en Milenio, Guadalupe Mora Chávez criticó que la investigación del asesinato de Hipólito Mora el pasado 29 de junio no ha tenido mayores avances y, pese a las cinco órdenes de aprehensión que fueron giradas, al momento no hay ninguna persona detenida.

“Yo le pido de favor, señor gobernador, que nos ayude, no se olvide de nosotros. Hasta ahorita no sabemos de ningún avance, no sabemos si ya hay detenidos, qué pasó con las demás órdenes de aprehensión”, dijo tras señalar que en el asesinato de su hermano habrían participado al menos 25 personas.

Por otro lado, aprovechó para aclarar que ya no hará ninguna convocatoria al pueblo para tomar las armas, pues aseguró que " yo no quiero mucho derramamiento de sangre, porque yo sé que va a haber más muertes”, precisó.

Hace unas semanas Mora Chávez denunció que gente del grupo de Los Viagras estaba intentando sacarlo de su domicilio en La Ruana, por lo que ya había hecho un llamado a las autoridades. Esta estructura criminal es señalada de estar detrás del asesinato de Hipólito Mora.

“Si las autoridades no intervienen para correr a esa gente, el pueblo lo va a hacer y se pondrán muy feas las cosas. Estoy pidiendo, para que escuchen las autoridades, de lo que puede suceder para que corran a toda esa gente de aquí de mi casa”, dijo en una entrevista al medio antes citado.

Nulos avances

Hipólito Mora fue acribillado con rifles de alto poder en la comunidad de La Ruana. (Cuartoscuro)

El pasado 24 de julio se dio a conocer que la Fiscalía General del estado de Michoacán giró cinco órdenes de aprehensión contra personas implicadas en el caso, aunque hasta el momento éstas no han podido ser cumplimentadas.

El fiscal Adrián López Solís ha sostenido que el grupo de Los Viagras es la célula que estaría detrás de la autoría de este asesinato. El ex líder de las autodefensas de igual forma había advertido que esta agrupación criminal “lo estaban cazando”.

El homicidio de Hipólito Mora ocurrió en el cruce de las calles Hiquíngare y Fray Diego de Basalenque, de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Buenavista.

Según lo que se ha investigado, los hechos sucedieron al mediodía cuando Hipólito Mora regresaba a casa a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, en la que también iba un escolta. Otro vehículo con elementos de seguridad también lo acompañaban.

Fue al llegar al cruce de dichas calles que ambos vehículos fueron interceptados por otras dos camionetas de donde bajaron hombres armados que iniciaron el ataque para luego incendiar uno de los automóviles. Según el fiscal, de la escena del crimen fueron recolectados hasta mil casquillos percutidos de armas de alto poder, principalmente múltiples rifles tipo Barret.

Hipólito Mora contaba con medidas de protección y escoltas, luego de que en noviembre de 2022 y marzo de 2023 denunció atentados en su contra; asimismo, tenía una camioneta blindada.

Un día antes de su asesinato el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió a Mora Chávez que saliera de La Ruana y se fuera a Morelia, esto como parte de las medidas de protección, según comentó el mismo mandatario estatal.

De acuerdo con información del periodista Óscar Balderas, Hipólito Mora estaba en la mira de Los Viagras porque supuestamente éste informaba a las autoridades sobre la ubicación de varios de sus narcolaboratorios.