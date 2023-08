José Manuel Figueroa está asustado por casarse con Marie Claire Harp

(Instagram/@josemanfigueroa)

Marie Claire Harp, desde antes de su participación en La Casa de los Famosos donde resultó ser la primera eliminada, se vio envuelta en distintas polémicas como la relacionada con la transmisión en vivo que hizo desde el funeral de Julián Figueroa a pesar de que Maribel Guardia había pedido discreción, pero entre tanto escándalo su compromiso con José Manuel Figueroa parecía darle calma, hasta hoy que confesó que su prometido se encuentra asustado por el compromiso.

Todo lo que rodea al anuncio del casamiento del hijo de Joan Sebastian tampoco fue una noticia recibida con aplausos porque se comprometió a tan sólo dos semanas de que su hermano Julián muriera a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, lo que le sirvió para que fuera tachado de cínico por no guardar luto.

No obstante, a ninguno de los dos les importó lo que se dijera de ellos y decidieron continuar con felicidad el proceso que conlleva contraer matrimonio, pero este viernes 4 de agosto la conductora reveló que ahora parece ser que José Manuel Figueroa le tiene miedo al compromiso porque “ya le cayó el veinte y está asustado”.

Así lo contó la también presentadora de televisión: “Yo le dije que ustedes llegan y después de que hagan su trabajo, dejen las cámaras por ahí y se van a disfrutar del bodorrio, a él ahora sí ya le está cayendo el veinte y anda por ahí asustado... pero estamos muy bien y todo marcha bien... estamos tratando de que nos den los tiempos, sí, está asustado, pero para qué me pongo a inventar”.

Marie Claire Harp detalló que su prometido está espantado por casarse Crédito: Multimedios

Después de las declaraciones de la presentadora del canal Bandamax empezaron a surgir ideas por parte de aquellos que emitieron su opinión relacionadas con que ven una posibilidad de que el cantante de regional mexicano “se eche para atrás” y no concrete su matrimonio o lo posponga hasta que finalmente no se lleve a cabo, esto a pesar de que Marie Claire Harp aseguró que todo entre ellos va bien.

Por otra parte dijeron que sólo el tiempo decidirá qué pasará entre ellos, pero pidieron a la exintegrante de La Casa de los Famosos a que tuviera cuidado porque no confiaban en José Manuel Figueroa porque no pueden tener fe en alguien que “despreció a su propio hermano”.

Por qué dicen que el cantante no quería a Julián Figueroa. De acuerdo a seguidores de la familia de Joan Sebastian, José Manuel Figueroa nunca trató de mantener una buena relación con su hermano menor, inclusive se llegó a pensar que lo despreciaba porque no le dirigía la palabra.

¿Por qué José Manuel no hablaba con su hermano Julián Figueroa?

De acuerdo con una entrevista que José Manuel Figueroa concedió a la periodista Maxine Woodside, él estaba molesto con el hijo de Maribel Guardia por declaraciones que dio sobre la muerte de su papá, el llamado cantautor del pueblo. Así lo declaró:

La relación entre José Manuel y Julián no era buena, (Cuartoscuro)

“Mi padre no tenía fuerzas para levantarse a arañar a alguien o para gritarle: ‘te amo, no me quiero morir’ (…) Entonces, utilizarlo para ganarte una nota que diga que ‘murió en los brazos’, qué triste”, mencionó para contradecir las palabras de Julián.

A pesar de que entre los hijos de Joan Sebastian no existía una buena relación, casualmente Marie Claire Harp sí se “llevaba bien” con el descendiente de Maribel Guardia y lo demostró con videos y fotos que compartió al enterarse de la muerte del joven de 27 años.

Marie Claire Harp presumió el lujoso anillo de compromiso que le dio José Manuel. (Captura de pantalla/Hoy)

A pesar de recordarlo con cariño, fue criticada por violar la privacidad que Maribel Guardia pidió durante los ritos fúnebres de su único hijo.