¿Se rompe el Frente Amplio por México?: así fue el fin de semana de disputas

La oposición podría estar viviendo un periodo de crisis (Jesús Abraham Avilés Ortiz/Infobae México)

Fue en 2020 cuando se oficializó la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) bajo el nombre Va por México, con ella buscaban homologar el bloque opositor a nivel legislativo y electoral frente a la Cuarta Transformación —Morena, PT y PVEM—.

Te puede interesar: Frente Amplio por México presentará a sus primeros finalistas rumbo a 2024

En el corto tiempo de vida que lleva la unión, los tres partidos han tenido algunos triunfos y derrotas. En el primer rubro pueden ser el gobernar la mitad de la Ciudad de México, triunfos en Durango y Aguascalientes, así como quitarle la mayoría absoluta al oficialismo en la Cámara de Diputados; mientras que en lo segundo, cuentan con las derrotas en Hidalgo, Estado de México o Oaxaca.

Ante este panorama es que en 2023, de cara a los comicios federales del próximo año, decidieron modificar el nombre de su coalición y conformaron el Frente Amplio por México, debido a que no sólo sería un movimiento de partidos políticos, sino que contaría con el apoyo ciudadano mediante las organizaciones civiles.

PRI, PAN y PRD pasó de ser Va por México al Frente Amplio por México (Jovani Pérez/Infobae México)

Ahora con un nuevo nombre, el bloque opositor busca tener a un representante rumbo al proceso electoral del 2024 y, quizá, al próximo o próxima candidata a la Presidencia de la República, razón por la cual crearon un proceso con varias fases con el fin de que la ciudadanía, al final, eligiera a la persona idónea para competir contra la 4T.

Te puede interesar: ¿Quién lleva la delantera? Así van los aspirantes del Frente Amplio por México en la recolección de firmas

Sin embargo, aunque parecía que el proceso transcurría con calma, el pasado fin de semana los ánimos se encendieron, pues los reclamos, renuncias y señalamientos se hicieron públicos, poniendo en duda la legitimidad la segunda fase del proceso: la recolección de firmas.

Claudio X. González señaló “pasado oscuro” del PRI

El primer problema se presentó el pasado viernes 4 de agosto cuando el empresario Claudio X. González, uno de los artífices de Va por México, criticó presuntos actos de corrupción de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; sin embargo, para hacerlo recordó el “pasado oscuro” del tricolor, uno de los partidos de la oposición.

“Vaya descaro...nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto, ha habido tata corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expriistas, es la peor versión del PRI”

La comparación con Morena provocó que el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, salieran en defensa de su partido y pidieran prudencia al empresario, acción que algunos internautas calificaron con un parteaguas en la oposición.

Te puede interesar: ¿AMLO tenía razón? Jorge Luis Preciado renuncia al PAN: “Proceso del Frente Amplio está cantado, es una simulación”

“Estás equivocado @ClaudioXGG. En el PRI hay priistas calificados, profesionales y eficientes, que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento. Tu comparación es pendenciera y muy desafortunada”, fueron las palabras con las que respondió el exmandatario de Campeche.

Ante lo cual, González Guajardo expresó que no tiene problema en reconocer lo que el tricolor le ha dado al país; no obstante, pidió que nada divida a la oposición. Mensaje que ya no respondió el presidente priista.

El líder priista respondió al empresario tras crítica al tricolor (Twitter/@alitomorenoc/@ClaudioXGG)

Xóchitl Gálvez dudó de la recolección de firmas en el Frente Amplio por México

El mismo día que estalló el conflicto entre el PRI y X. González, Moreno Cárdenas dio a conocer que tanto Enrique de la Madrid como Beatriz Paredes —los dos representantes del tricolor— habían alcanzado, en conjunto, más de 400 mil firmas, es decir, había superado la meta que se había establecido en 150 mil rúbricas para cada aspirante.

Asimismo, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, también detalló que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, había alcanzado el apoyo necesario para continuar en el proceso, además de que el senador Miguel Ángel Mancera estaría cerca de la cifra.

Tras estas noticias fue que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, que alcanzó la cifra semanas atrás cuestionó la veracidad del hecho, debido a que calificó como “mágico” que en pocos días algunos participantes lograran el objetivo, puesto que no los ha visto en la calle, mientras que ella presumió haber recorrido 18 entidades federativas.

“Me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso, llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma en que puedas dar de alta firmas con la credencial de elector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas”, explicó durante su visita a Culiacán, Sinaloa.

La senadora del PAN habló sobre las firmas en el proceso de oposición (Twitter/@XochitlGalvez)

Jorge Luis Preciado renunció al PAN

Sin embargo, Galvez Ruiz no ha sido la única que cuestionó el mecanismo, también lo había hecho el exsenador Jorge Luis Preciado la semana pasada, pues denunció que, aunque había llegado a la meta, no se le había otorgado su constancia.

No obstante, no fue la única molestia que hizo pública el político, pues la mañana del lunes 7 de agosto dio a conocer que renunció al PAN tras más de 18 años de militancia, al considerar que el proceso del Frente Amplio por México era una supuesta simulación en donde presumiblemente Xóchitl Gálvez terminaría siendo la candidata a la titularidad del Ejecutivo Federal.

El exdiputado reveló que hay un acuerdo “firmado y sellado” para que Xóchitl Gálvez se convierta en la candidata de la oposición Credito:TW@RuidoEnLaRed

De acuerdo a lo que explicó, el presidente del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, supuestamente le habría confirmado la información: “Lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, ya todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar porque ya está acordado, firmado y sellado para que ella sea la candidata y todavía falta un mes”.

Hasta el momento, ni la cuenta oficial del PAN ni el presidente nacional han salido a dar alguna declaración al respecto, por lo que las dudas sobre la sobrevivencia de la alianza de oposición penden de un hilo.