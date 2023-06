Tenoch Huerta fue señalado de “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos (Fotos: Instagram)

Vía redes sociales, la saxofonista María Elena Ríos señaló al actor mexicano Tenoch Huerta de ser un “depredador sexual”, término que no había externado sobre él en el pasado donde ya había asegurado ser protegido por el colectivo Poder Prieto por ser un superhéroe de Marvel en Disney, levantando una nueva gran controversia se viera envuelto en una polémica por no darle crédito a una artesana.

Te puede interesar: María Elena Ríos estalla contra poder Prieto; tacha de “degenerado” a Tenoch Huerta

A través de su cuenta de Twitter, la también profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres externó su molestia luego de que externó su opinión sobre el actor y fans de él le reclamaran que de haber sido una víctima “debió haber denunciado” ante las autoridades competentes. En el mensaje también aseguró que la historia de su origen y cómo ha llegado a la fama internacional en el séptimo arte son parte de su protección social ante la mirada pública.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, expresó en un primer tuit.

María Elena Ríos aseguró que tras acusación no busca “dinero o fama”

María Elena Ríos aseguró que tras acusación no busca “dinero o fama” (Foto: Twitter)

Luego de que su primer mensaje cobrara gran viralidad en redes sociales y dividiera opiniones, la gran cantidad de reclamos al hecho de aparentemente no haber tomado acciones legales de forma inmediata en contra del actor motivó a un segundo mensaje en el que dejó en claro sus intenciones tras señalar a Techo Huerta de “depredador sexual”.

Te puede interesar: Juan Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos, pidió un amparo para revocar su vinculación a proceso

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, agregó la sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido.

La saxofonista se ha enfrentado a un sinfín de irregularidades en el proceso judicial contra sus agresores. (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO)

Aunque colectivos feministas, LGBT+ y fans de su profesión han mostrado su incondicional apoyo con el hashtag “Yo sí te creo”, los seguidores del antihéroe de Marvel en Disney que protagonizó la película Black Panther: Wakanda Forever han asegurado que todo se trata de una difamación en contra de su ídolo, asegurando que ante falta de una acción legal en su contra no se le puede creer el testimonio.

Te puede interesar: Chris Hemsworth: “A veces quieres salir del molde, pero otras está bien encontrar una zona de confort. Es bueno para el público y para mí”

“Que poca que solo por un mensaje pueda destruir tu carrera, sí es como dices lo correcto es que denuncies y no dejes todo en redes sociales porque eso es difamación”. “Yo te creo porque no se trata de que un papel ante autoridades determine que si eres o no víctima de un depredador como ese, al final miles de casos quedan en la oportunidad, motivo por el que ya nadie quiere denunciar”. “Una situación compleja porque lo ha señalado en más de una ocasión, pero lo de ser un depredador sexual sube el tono a la conversación y sí es debe quedar fuera de Marvel, pero si no está incorrecto hacer acusaciones tan graves como esta”, debatieron internautas.

La saxofonista María Elena Ríos aseguró que fue explotada por “Poder Prieto”

La saxofonista María Elena Ríos aseguró que fue explotada por “Poder Prieto” (Foto: Captura Twitter)

La también activista y defensora del cese de violencia en contra de las mujeres, dijo que este contenido no debía ser difundido porque además de que nunca le pagaron “ni un peso” de la cantidad acordada con Poder Prieto, fue explotada para “trabajar gratis” y aseguró que a ella “no a van a volver a intimidar”.