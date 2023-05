Nahuel Guzmán fue captado gritándole a reporteras tras obtener título con Tigres

El portero de Tigres gritó e insultó a las reporteras de TUDN, Karina Herrera y Mónica de la Torre.

Al parecer no todo fue color de rosas en la celebración del título de los Tigres tras derrotar a las Chivas en la Final del Clausura 2023, luego de que el portero Nahuel Guzmán fue captado gritándole a un par de reporteras, quienes buscaban entrevistarlo.

Todo ocurrió cuando la también reportera deportiva, Mariana Zacarías, mediante un video captó el momento preciso cuando el guardameta argentino se ve gritándoles a dos colegas en medio de las celebraciones del cuadro Universitario.

“Esto lo grabé ayer en la cancha del Akron, iba pasando justo por ahí, no sé qué haya pasado exactamente, pero la forma de que Nahuel empezó a gritarle a esta chava estuvo feo… A ver si alguien por aquí tiene más contexto de que pasó antes de que yo empezara a grabar…”, escribió Mariana Zacarías.

Aunque no se alcanza a escuchar del todo la conversación, se ve cómo el Patón le grita a ambas mujeres al no poder aceptar la entrevista para la televisora que intentaba hacer enlace con el futbolista para que diera unas declaraciones respecto al partido.

Víctima rompe el silencio

Karina Herrera, la de azul, aseguró que Guzmán fue grosero con ella. (Captura de pantalla Twitter @Marianazac)

Al hacerse viral la grabación, Karina Herrera, una de las reporteras afectadas mediante su cuenta oficial de Twitter, dio a conocer su versión de lo sucedido con el arquero felino durante la celebración de los Tigres.

Mediante un comunicado, la comunicadora de TUDN explicó que se acercó al futbolista para pedirle que hablara en vivo para el programa de La Jugada; sin embargo, Nahuel Guzmán reaccionó de una forma grosera y comenzó a gritarle a ella y a su compañera Mónica de la Torre.

La comunicadora declaró que tenía la tarea de ayudar a sus compañeros de TUDN en llevarlos al lugar donde estaban ubicados para poder hablar con ellos sobre el partido contra Chivas. Destacó que algunos de forma amable no quisieron hablar porque querían seguir festejando con su familia, a excepción de Nahuel Guzmán, quien fue el único que fue grosero y al cual tachó de patán al gritarle todo tipo de insultos.

La reportera de TUDN publicó un comunicado al respecto. (Twitter)

“Al terminar el partido, yo tenía que ayudar a llevar jugadores campeones con mis compañeros que estaban en vivo en el programa de La Jugada para que los entrevistaran como estaban haciendo TODAS las televisoras, algunos jugadores accedieron, otros se disculparon y prefirieron estar con su familia y más tarde pasaron a platicar con mis compañeros en el programa”, reveló en primera instancia.

“Me acerco a Nahuel y yo con toda la EDUCACIÓN y amabilidad le pregunto: ¿Nahuel, nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título?. Acto seguido, me gritó cualquier cantidad de tonterías, cosa que me sorprendió. Incluso le pedí que bajara la voz, estaba conmigo mi compañera Mónica de la Torre, a quien también le gritó sin motivo alguno. OJO, aquí no se trata de colores o si le voy a uno u otro equipo, aquí se trata de EDUCACIÓN. Nada le costaba al jugador decirme: te agradezco mucho, no puedo o no quiero, y listo, no?”, agregó.

Nahuel y Gignac celebran el título conseguido ante Chivas. (Mexsport)

Finalmente, la reportera asumió que no permitirá que ningún hombre le falte al respeto, incluso si se trata de una figura pública, por lo que le recordó al portero que en su casa hay mujeres y que tampoco le gustaría que reciban un insulto de un patán como él.

“En fin… he recibido muchos insultos desde que publiqué algo en Twitter. Pero yo no voy a permitir que venga un tipo a gritarme sin razón, cuando ni en mi casa me gritan. Felicidades, Nahuel, disfruta tu título, pero recuerda que también en tu casa hay mujeres. Dudo que quieras que pasen lo que yo pasé recibiendo tus gritos enfrente de todos”, finalizó.

Nahuel Guzmán ya se disculpó

Karina anunció que Guzmán reconoció su error y le ofreció disculpas. (Instagram).

Este martes 30 de mayo, mediante otro tuit, la reportera Karina Herrera reveló que el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán la contactó mediante Instagram y le ofreció una sincera disculpa, la cual aceptó.

“Hola, buen día. Espero que te encuentres muy bien. Sinceramente te quería pedir disculpas por el mal momento del otro día. No fue mi intención. Entiendo que es su trabajo. Un saludo. “le escribió el patón. A lo que ella aceptó y le respondió: “Buen día Nahuel. Agradezco y valoro tu mensaje, no fue mi intención molestarte, yo en ningún momento fui grosera o te levante la voz como lo hiciste tú, incluso antes te dije: Felicidades por el título, entiendo tu euforia y todo lo que viven después de un título, pero siempre me dirijo con respeto a todos y mínimo espero lo mismo. Gracias por tu mensaje, disculpas aceptadas. Lamento que por todo esto he recibido cientos de insultos. De mi parte no volveré a tocar el tema. Que sigan los éxitos en tu carrera”.