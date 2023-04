César Duarte habría sufrido problemas cardiacos a horas de su audiencia por el desvío de más de 96 mdp

El exgobernador, César Duarte, sufrió complicaciones de salud (CUARTOSCURO)

El exgobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jaquez, habría sido trasladado de urgencias la madrugada del domingo del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 1 a un hospital privado para recibir atención por complicaciones de insuficiencia cardiaca y presión arterial.

Te puede interesar: AMLO garantizó el abasto de medicamentos y recontratación de médicos del IMSS

Trascendió que el exmandatario fue llevado desde el penal ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, a la clínica privada Star Médica. Cerca de las 07:00 horas habría sido recibido con una presión arterial de 180, nauseas, vómito y dolor en el pecho, según información de El Financiero.

El acusado por el desvío de 96,6 millones de pesos del erario público de Chihuahua habría sufrido complicaciones cardiacas previo a su audiencia de este lunes 24 de abril, de la causa penal 3041/2019, la cual había sido aplazada por problemas con las pruebas presentadas por la defensa del exmandatario.

Te puede interesar: Pegasus fue utilizado en 2022 para espiar a dos defensores de derechos humanos, reveló investigación

En caso de no salir del nosocomio, la audiencia podría ser nuevamente aplazada; es de señalar que fuentes oficiales no han confirmado el estado de salud de Duarte Jáquez. Esta no sería la primera vez que el exmandatario tiene complicaciones de salud y tiene que salir del Cereso para recibir atención médica especializada.

César Duarte Chihuahua (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

La mañana del 30 de marzo presuntamente sufrió un ataque cardiaco. Según confirmó su abogado, Juan Carlos Mendoza Luján, el exmandatario tuvo que recibir atención debido a su padecimiento que había sido prescrito con anterioridad.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial revivió a las momias de Guanajuato; así se verían en la vida real

Señaló que se había mantenido estable gracias a la atención recibida por el personal del Cereso; no obstante, había solicitado un permiso para que pudiera salir del penal para ser revisado. Asimismo, se dijo que solo había sido atendido por médicos, pero no había tenido un infarto.

“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que es falso el rumor en el que se aseguraba que el ex gobernador César D. J. sufriera un infarto mientras estaba recluido al interior del Centro de Readaptación Social No. 1 de Aquiles Serdán”, se anunció en aquel entonces.

(Foto: Fiscalía Chihuahua)

La audiencia estaba programada para las 09:00 horas de este lunes. Anteriormente fue diferida en dos ocasiones; la primera vez el 02 de febrero por solicitud de los abogados defensores y después el 3 de abril por solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE).

César Duarte fue detenido en julio de 2020 en Florida, Estados Unidos. En 2022 fue extraditado a México para que enfrentara delitos como asociación delictuosa y peculado agravado ante la justicia.

Las investigaciones de las autoridades señalaron que el exgobernador, que pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), había transferido 96 millones 685 mil 253 pesos a empresas fantasmas de junio del 2011 hasta noviembre del 2014.

En las compañías en las que terminaban los recursos, él figuraba entre los principales accionistas. También ha sido señalado por haber desviado dinero del erario de Chihuahua para financiar campañas electorales del PRI.

César Duarte (CUARTOSCURO)

De tal modo, está acusado por más de 21 cargos cargos relacionados a actos de corrupción y fraude cometidos durante su administración en la entidad norteña del país.

Durante su gubernatura fue apoyado por algunos funcionarios de su círculo cercano para el desvío de recursos, entre los que también ha sido señalado el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado, Antonio Enrique Tarín García, quien se habría suicidado la madrugada del pasado 7 de abril al arrojarse de un puente vehicular de la entidad.

Supuestamente, en el momento de los hechos, llevaba puesto un brazalete electrónico que le fue colocado como medida cautelar para llevar su proceso en libertad.