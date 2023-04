Lorenzo Córdova y Ciro Murayama fueron increpados durante evento de la Coparmex en Mexicali

Tras dejar el INE, los exconsejeros se enfrentaron a señalamientos en Mexicali

Los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, reaparecieron públicamente durante una reunión de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, Baja California, en donde fueron increpados por un grupo de manifestantes.

Te puede interesar: Profesores protestaron en la UNAM ante la llegada de Lorenzo Córdova

De acuerdo a lo que reportó la prensa local, al salón del Casino de la ciudad —donde se desarrolló el evento— ingresaron un pequeño grupo de manifestantes, presuntamente encabezados por Aracely Piña, representante de Mexicali Resiste, mismos que consideraron a los exfuncionarios como personas “no gratas” en la entidad.

Pese a que no formaban parte de los invitados al evento, los organizadores permitieron que los manifestantes ingresaran cinco minutos para que expresaran su inconformidad, momento en que la representante de la organización hizo uso de la palabra y calificó el trabajo de los exconsejeros como el culpable de la pérdida de credibilidad del INE.

Los exconsejeros electorales reaparecieron en conferencia de la Coparmex (Twitter)

En su disertación, Piña expresó su inconformidad con los exconsejeros, pues los acusó de viajar por el país mientras siguen expresando supuestas mentiras y discursos manipuladores sobre lo que está aconteciendo en el país.

Te puede interesar: María Herrera, la madre que llevó su sed de justicia a la lista de las 100 personas más influyentes de Time

Y es que, de acuerdo a la manifestantes, aunque actualmente estén criticando los que se realiza en materia electoral, los acusó de que trabajaron por más de 10 años y no lograron cambios sustanciales para la población. Lo anterior la llevó a sentenciar que sólo habrían trabajado para permitir los privilegios de las clases altas.

“Es de verdad lamentable su presencia a lo largo de nuestro país siguiendo con esa guerra de mentiras, con esos discursos manipuladores. Ustedes tuvieron a su cargo la institución de la democracia, la institución del pueblo, esa que nos debe dar el mismo derechos a los de arriba y a los de abajo; a los de arriba les ha tocado privilegios como a usted y a todos los que estuvieron: sueldos de lujo y privilegio”, expresó.

Ciro Murayama respondió a los manifestantes (INE)

Tras aquel discurso, Murayama Rendón hizo uso de la palabra y le respondió a los manifestantes. En una primera parte, el exconsejero recordó que fue el Instituto Nacional Electoral el que le dio el registro al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de que se ha respetado la voluntad de la ciudadanía en cada proceso electoral.

Te puede interesar: Peribán, Michoacán, registra temblor de magnitud 4.1

No obstante, puntualizó que en Baja California los dos últimos mandatarios de la entidad fueron elegidos democráticamente mediante el aval del INE en todo el proceso electoral; sin embargo, Murayama coincidió que los comicios de 1988 fueron una vergüenza, pero recordó que aquellas elecciones aún eran encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lorenzo Córdova abandonó el INE el pasado 1° de abril (Central INE)

Posteriormente, Lorenzo Córdova también tuvo un momento en la ceremonia, lugar en donde aprovechó para recordar que el Instituto Nacional Electoral respalda a los mexicanos. Además recordó que actualmente existen cuatro nuevos consejeros que han probado su independencia y autonomía frente a la administración federal.

Asimismo, sentenció que, hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha defendido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que confió en que el plan B en materia electoral sea revertido.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha blindado, hasta el momento, y confiamos en que así en que así ocurra después al instituto frente a este ataque de intento de desmantalamiento que presentó el Plan B”

Finalmente, sobre los posicionamientos que expresaron los manifestantes y sentenció que en sus años el INE no violó la Carta Magna, pues la remuneración que percibía no iba en contra de la ley que expresa que nadie puede ganar más que el presidente en la administración pública federal: “La remuneración no son salarios, hay que leer la Constitución”.