Estudiantes de la UNAM protestaron frente a San Lázaro: exigieron recursos para becas

Universitarios exigieron recursos para becas

Estudiantes de diversas facultades y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir los recursos suficientes para cubrir los pagos de las becas Elisa Acuña y Manutención.

Previo a su concentración alrededor del recinto legislativo de San Lázaro, los alumnos en diferentes contingentes se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México y de ahí partieron hacia la zona del Congreso de la Unión.

En todo el recorrido, los universitario lanzaron consignas exigiendo que se respete la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, además de instar a la transparencia por parte de las autoridades universitarias sobre los recursos económicos que recibe la UNAM y cómo es que estos se destinan a diferentes áreas, entre ellas, las becas.

“¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están las pinch*s becas que nos iban a pagar?”

Estudiantes de la UNAM marcharon por toda la ciudad para exigir recursos para las becas (Twitter)

Asimismo, los protestantes mientras recorrían las calles del centro de la ciudad reiteraron la exigencia de fiscalización y auditorías a la Universidad Nacional, especialmente al área de Rectoría y a Enrique Graue, con el fin de conocer cómo es que se distribuyen los recursos que la federación entrega a la UNAM.

No obstante, en las consignas los alumnos también aprovecharon para exigir una reforma a la universidad, con el fin de que las autoridades puedan ser electas por la comunidad y no sólo por la Junta de Gobierno: “No a la Junta de Gobierno. Reforma a la UNAM. ¡Venceremos!”.

Fue desde inicios del mes de abril que los conflictos en torno al tema económico comenzaron en la máxima casa de estudios del país, luego de que el gobierno federal anunció un recorte al presupuesto; no obstante, la manifestación de este jueves 20 de abril fue la primera que se realiza fuera de las instalaciones universitarias.

Estudiantes de la UNAM continúan protestando (FCPyS)

Las protestas en la comunidad universitaria continúan, pese a que las autoridades han referido en tres comunicados que los apoyos económicos a los estudiantes continúan otorgándose y que no se han frenado los depósitos para aquellos beneficiarios de los programas.

El más reciento ocurrió el pasado 17 de abril cuando la Máxima Casa de Estudios instó a no hacer caso a aquellos que quieran desvirtuar la información concerniente con las becas, pues aseguraron que la institución cuenta con los recursos necesarios para cubrir el monto total de los programas.

“En algunos planteles de la Universidad se ha pretendido desvirtuar esta información con el argumento de que no habrá recursos para becas y se incita a paralizar actividades académicas por ese motivo. Esta casa de estudios hace un llamado a no hacer eco de mensajes que sólo intentan generar confusión y afectar el desarrollo de la vida académica”, se pudo leer.

¿Por qué comenzó el conflicto?

La UNAM pagará las becas de manutención y Elisa Acuña con sus propios recursos (ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

A inicios del mes de abril la Universidad Nacional Autónoma de México informó que no le fueron asignados recursos para diversas becas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esto a partir de un recorte que el gobierno federal implementó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2023.

Fue posterior a esto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sentenció que la UNAM sí cuenta con un fondo federal para darle continuidad a los programas de apoyos a los estudiantes; ante lo cual, la universidad afirmó que sí se continuarán pagando las becas Elisa Acuña y Manutención.

“La Universidad Nacional Autónoma de México señala que ha recibido recursos económicos de parte de la Secretaría de Educación Pública para sufragar algunos programas de becas en el presente año; sin embargo, tal como lo informó ayer esta casa de estudios, al Programa de Becas Elisa Acuña, de apoyo a la Manutención UNAM 2023-2, no fueron asignados recursos federales”, se pudo leer en el comunicado.