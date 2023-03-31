Gloria Trevi íntima: Scarlet Gruber confía en que Ellas soy yo impactará con momentos “tóxicos y abusivos”

Scarlet Gruber encarnará a Gloria en su época de consolidación sobre los escenarios

Ellas soy yo es el nombre de la bioserie que contará los claroscuros de la vida de Gloria Trevi desde el punto de vista de la propia estrella, quien además de ser una de las figuras mexicanas más destacadas en la música pop, también es protagonista de momentos escandalosos en la historia mediática reciente.

En la producción de Televisa realizada por Carla Estrada, es Scarlet Gruber quien se encargará de ponerse en los “zapatos viejos” de Trevi, representándola en su estapa de mayor éxito sobre los escenarios y cuando afrontó el escabroso caso de corrupción de menores del que hoy se sigue hablando.

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“Yo no la conocía mucho, conocía sus grandes éxitos, pero conociendo su historia mi percepción es de que es una guerrera, realmente después de vivir estos momentos traumáticos y desagradables, poder salir adelante y ser la mujer exitosa que es, es realmente de admirar”, cuenta para Infobae México la actriz de origen venezolano elegida de último momento para encarnar a la polémica figura.

El drama que Trevi vivió a finales de los 90, su paso por la cárcel y la muerte de su hija recién nacida serán retratados en "Ellas soy yo" (Foto: Televisa)

“El proceso para preparar el pesonaje fue muy corto, yo entré a este proyecto casi de última, la protagonista que estaba prevista no pudo seguir y estaban buscando a ‘Gloria’ justo antes de empezar a grabar. Yo estaba en Los Ángeles haciendo un curso actoral, cuando me llamó mi agencia para decirme que si podía viajar a México, que tenía casting al día siguiente para ser ‘Gloria’.

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“Yo viajé a México, me reuní con los profesores maravillosos que me montaron un musical, una entrevista y dos escenas de ‘Gloria’”, cuenta la actriz que siente haber estado “destinada” al proyecto, “casualmente fui la última que vieron, la última en la lista y nada más me hace sentir que el personaje era para mí, que me escogió realmente”.

La también bailarina de 34 años afrontó el reto creativo de darle un toque personal a la famosa regiomontana, pues pudo jugar con “las dos Glorias”: la que estalla de irreverencia en el escenario y la introspectiva mujer de la vida diaria, un atractivo que está segura disfrutará el público.

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Son cinco actrices las que darán vida a Glora Trevi en sus distintos momentos de vida, de niña a estrella pop renacida (Foto: Instagram)

“Pude notar y estoy experimentando mientras grabo, la dualidad que tiene Gloria Trevi y que yo comparto con ella. Gloria en su intimidad, con su familia, en sus amistades, en su entorno del día a día es una Gloria más introvertida, más tranquila, se lleva la vida más despacio. Muy distinta a la Gloria que todos conocemos, explosiva en el escenario, una peresonalidad irreverente y grandiosa, son personas opuestas y eso ha sido un reto al poder interpretarla”, añade.

Scarlet Gruber fue elegida "de último momento" para encarnar a Gloria Trevi en Ellas so yo; la venezolana se siente afortunada en darle un toque creativo al personaje (Foto: Televisa)

Aunque sólo pudo encontrarse brevemente con Trevi antes de comenzar a grabar, esto bastó para reafirmar la admiración que siente por ella desde pequeña, la que se ha incrementado al ir descubriendo más pasajes en la vida de la artista.

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“Personalmente no he tenido la oportunidad de conocerla. Hemos tenido dos encuentros muy breves, pero bastante poderosos, en uno nos pudimos abrazar, darnos las gracias mutuamente... Sí tenía conocimiento de Gloria, sus grandes éxitos como Doctor Psiquiátra y Pelo suelto. Yo era una niña súper extrovertida, me encantaba montar shows, con canciones de Thalía, de Gloria, Todos me miran era una de mis favoritas. Ahora conozco más de su repertorio, más de su vida y no tengo más que admiración por ella”.

Gruber se siente afortunada de poder contar "el lado íntimo" de Gloria, muy distinto a lo que la artista refleja ante los reflectores (Foto: Televisa)

No es la primera vez que la historia “treviana” será llevada a la pantalla, pero la serie próxima a estrenarse será la que cuenta “su vida desde su narrativa, su perspectiva y su verdad”. Ya en 2015 la actriz Sofía Espinosa se “soltó el pelo” en la película Gloria, pero Scarlet le dio un matiz especial a su personaje.

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Ellas soy yo contará los conocidos pasajes oscuros que atravesó Trevi antes de resurgir como estrella pop y Scarlet está segura que la dramatización cimbrará a la audiencia, además de que algunas y algunos podrán sentirse identificados como víctimas de abuso físico y mental, un objetivo de la producción “con dimensión social”.

Se tenía previsto que don Ignacio López Tarso diera vida al abuelo de Gloria en la bioserie, sin embargo el primer actor no alcanzó a grabar sus escenas (Foto: Armando Mota/The Grosby Group)

“Hay muchos momentos sumamente impactantes, todo lo que vivió con su hija, lo que vivió en la cárcel, de lo que yo he podido interpretar ya me ha tocado que han sido escenas sumamente retadoras y las enfrento con todo respeto y dándole toda mi verdad”.

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Regresar a los años 80, 90 y 2000 ha sido un reto para el proyecto que inició grabaciones el pasado 1 de diciembre, por lo que a decir de Gruber, “el perfeccionismo” de Carla Estrada se verá reflejado en pantalla con toda una “estética retro”.

Carlas Estrada y la producción de Televisa buscan que quienes se identifiquen como víctimas de violencia puedan "alzar la voz" (Foto: Televisa)

“Ya llevamos varios meses y me he sentido muy apapachada, con un gran equipo que cuida todos los detalles de maquillaje, caracterización. Todos estamos aportando nuestro granito de arena para que esto salga bonito y se pueda lucir esta historia. Los vestuarios son maravillosos, me quiero quedar con la mitad, con todas sus botas, ella también impuso moda en esa época, rompió barreras y tabús en cómo veían a las mujeres... entrar en otra época ha sido muy rico actoralmente”, concluye la actriz.

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