Los memes que dejó Rafa Puente y su insulto a reportera de ESPN

La afición se burló de Rafa Puente y su intento de defender a Rafa Puente Jr. (Captura Twitter/ ESPN)

Los cambios que realizó Pumas en la dirección técnica de su equipo provocaron una reacción inmediata en ESPN pues Rafael Puente Suárez se mostró insatisfecho con todas las críticas que recibió su hijo, Rafa Puente Jr., por lo que no ocultó su frustración ante tal panorama, en consecuencia ofendió a una reportera de ESPN.

Cuando el club Universidad Nacional presentó a Antonio Turco Mohamed como su nuevo director técnico, Adriana Maldonado recordó la mala gestión de Rafa Puente del Río durante su reporte para Futbol Picante, hecho que enfureció al comentarista deportivo, por lo que soltó la frase “toda estúpida” al aire para referirse a la reportera.

El comentarista de ESPN se enojó con su compañera por el reporte de Rafa Puente Jr y Pumas

Tal acto no pasó inadvertido en redes sociales, por lo que de inmediato diversos internautas se enojaron con el ex portero, pero a la par no desaprovecharon para burlarse de la manera en la que Rafa Puente intentó defender el trabajo de su hijo pese a los negativos resultados.

Diversos memes y reacciones se empezaron a viralizar en redes sociales pues la reacción de Rafa Puente dio paso para que fanáticos de la Liga MX pidieran algún castigo para el analista deportivo, pero también para que se burlaran de la manera en la que actuó el papá de Puente del Río.

Algunos internautas criticaron la decisión de ESPN de poner a Rafa Puente en la mesa de análisis de Futbol Picante, ya que consideraron que nunca sería imparcial cuando se hablara de su hijo. Y muestra de ello fue la manera en la que se refirió a la reportera que acudió a la presentación del Turco Mohamed.

“Tremendo show que montaron en ESPN. Me causa molestia que Disney mantenga este perfil de programa”, “debería aconsejar a su hijo que se prepare mejor como DT o que se regrese a las novelas” y “una raya más al tigre de resbalones de comentaristas”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Pero otros más pidieron que Rafa Puente sea despedido de la cadena deportiva en la que trabaja actualmente, así que los aficionados de Pumas se burlaron al asegurar que en menos de una semana los dos Rafa Puente se quedarían sin trabajo.

Cabe apuntar que cuando el analista deportivo se refirió a la reportera de tal manera, la transmisión del programa captó el gesto que puso Álvaro Morales al escuchar tal frase, por lo que los internautas lo tomaron como referencia para mofarse de la situación polémica en la que se involucró ESPN.

Rafael Puente Sr después de que su compañera de ESPN recordara las cagadas del junior. pic.twitter.com/bHUeyWIS4M — zatu (@ZattuZaturnino) March 27, 2023

José Ramón Fernández y David Faitelson reaccionaron al insulto de Rafa Puente

En cuanto el video que captó el momento en el que Rafa Puente ofendió a la reporte de ESPN, dos de las figuras reconocidas del canal compartieron su postura a la situación.

El primero de ellos fue José Ramón Fernández, quien sin mencionar directamente a Rafa Puente, reconoció que la reportera no tiene la culpa de estar realizando su trabajo de informar sobre los cambios en el club Universidad Nacional, así que pidió respeto a la libertad de expresión.

A través de su cuenta oficial en Twitter compartió su mensaje.

“A una reportera que está dando información sobre la llegada de Mohamed a Pumas y lo que sucedía en el equipo, se oye una palabra en forma despectiva en el panel de los comentaristas de ESPN. Debe respetarse la libertad de expresión. Adriana Maldonado no tiene ninguna culpa”, redactó.

Más tarde, David Faitelson expresó su apoyo a Adriana Maldonado por la situación en la que se vio perjudicada a causa de las ofensas de Rafa Puente. A diferencia de Joserra, respaldó a la reportera por el incómodo momento que vivió.

“Mi completa solidaridad contigo @AdriMaldonadoL. Nada ni nadie tiene el derecho de faltarte el respeto por un punto de vista periodístico o una información. Estoy y estaré contigo siempre… Un abrazo”, sentenció.