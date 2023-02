Un tráiler cargado con verdura volcó en Tres Marías y se desató rapiña

Un tráiler cargado de fruta volcó en la autopista México-Cuernavaca. Habitantes aprovecharon para cometer actos de rapiña (Twitter @JovitaPorcayo)

Este 28 de febrero un tráiler cargado con 12 toneladas de verdura volcó en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, Morelos. Tras el accidente se reportaron actos de rapiña.

El vehículo procedente de la Ciudad de México iba hacia Acapulco, Guerrero cuando el conductor perdió el control, presuntamente mientras intentaba esquivar a una camioneta.

La caja del tráiler quedó completamente destrozada, por lo que la mercancía quedó expuesta y decenas de personas aprovecharon la situación para llevársela.

El tráiler cargaba 12 toneladas de verdura (Facebook/Rosy Linares Mo)

Los participantes de la rapiña acudieron con bolsas, cajas y cubetas para cargar la verdura que quedó esparcida fuera del vehículo. Mientras que otros tomaron los paquetes con verdura que quedaron intactas tras el incidente vial.

El robo desató todo tipo de comentarios en redes sociales, en donde algunos usuarios reprobaron el hecho mientras que otros lo justificaron, bajo el argumento de la carga se encontraba asegurada por lo que no representara pérdidas.

Entre las respuestas se pudiero leer algunas como: “De cualquier forma tiene seguro”, “Qpm tiene la gente si no es tuyo no lo tomes no seas ratero y no les enseñen a sus hijos a robar” y “Es verdura, ni que fueran electrodomésticos”.

El tráiler volcó en el kilómetro 52 de la autopista México-Cuernavaca (Facebook/Rosy Linares Mo)

Caminos y Puentes Federales (Capufe) detalló que el accidente ocurrió en el kilómetro 52 en dirección a Cuernavaca y que provocó caos vial debido a la reducción de carriles. La fila de automóviles alcanzó una longitud de 4 kilómetros.

La emergencia ocurrió durante las primeras horas del día. Fue hasta las 10:00 que Capufe comunicó la normalización de la circulación.

“El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.”, indicó en redes sociales.

Personas cargaron la verdura que transportaba el tráiler en cajas, bolsas y cubetas (Facebook/Rosy Linares Mo)

Por otra parte, Capufe anunció diversos obras de mantenimiento en la carretera donde ocurrió el accidente (México-Cuernavaca). Las labores afectarán el tránsito del 1 al 10 de marzo, a la altura de la Pera.

Del 1 al 3 de marzo a la altura de la Pera, en dirección a las Ciudad de México, dos carriles permanecerán cerrados debio a que se llevarán a cabo labores de bacheo profundo en la carpeta aslfática del kilómetro 66 a 67.

Mientras que del 6 al 10 de marzo la misma zona permanecerá cerrada de 7:00 a 19:00 en direción Cuernavaca, para llevar a cabo mantenimiento. Estos días el paso será a través del campamento de conservación “La Pera”.

Accidente en carretera Oaxaca-Cuacopalan dejó un saldo de 17 muertos

El pasado 19 de febrero un autobús en el que viajaban migrantes de países centroamericanos, Colombia y Venezuela se accidentó en la carretera Oaxaca-Cuacopalan.

17 migrantes murieron en accidente en la carretera Oaxaca-Cuacopalan (Twitter/@JCarlos_Valerio)

En total 45 migrantes iban a bordo del camión, de los cuales 15 murieron en el lugar del accidente mientras que dos más fallecieron en el Hospital General de Tehuacán, en el estado de Puebla.

También hubo 30 personas lesionadas, por lo menos 5 de ellas de gravedad. El Gobierno de Puebla puso a disposición los servicios estatales para darles atención médica.

De manera extraoficial circularon dos versiones sobre la causa del accidente: la primera apuntaba a que la causa del accidente fue una falla mecánica y las segunda indicaba que se debió a que el conductor del camión perdió el control.

30 personas resultaron lesionadas en carretera Oaxaca-Cuacopalan (Twitter/@ampmOaxaca)

Tras el incidente, hasta el lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja de los municipios de Tehuacán, San Gabriel Chilac y de Esperanza, elementos de la Guardia Nacional que cerraron la zona del accidente y personal del Instituto Nacional de Migración (INM), encargados de la repatriación de los restos de las víctimas.

Las muertes de los migrantes se sumaron a 800 más que se registraron en 2022, según información de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.