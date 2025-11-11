La conmovedora historia del husky perdido que volvió con su dueña 7 años después de ser robado

Luca volvió con su dueña después de 7 años desaparecido - (GoFundMe)

Luego de haber perdido a su perro durante un asalto en Tampa, una mujer logró reencontrarse con él. A través de las redes sociales se volvió viral el emotivo momento entre la dueña y su mascota a quien no veía desde hace varios años. La historia conmovió a miles de usuarios generando comentarios, reacciones y videos compartidos en distintas plataformas y medios digitales.

Lo que parecía imposible se hizo realidad: Gabrielle Hartley, residente de Florida nunca perdió la esperanza de volver a ver a su husky llamado Luca. Los hechos que provocaron esta angustiante separación ocurrieron en el 2018, pero la mujer nunca dejó de buscarlo ni perdió la ilusión de reencontrarse con quien ya había compartido un año de vida.

A pesar del tiempo su dueña mantuvo activa la suscripción al servicio de microchip de su mascota, convencida de que algún día recibiría noticias de él. Según informó el medio local Tampa Bay 28, “Hartley dijo que a lo largo de los años, pagó una tarifa de suscripción a PetKey para mantener su información actualizada en el microchip de Luca”. Después la empresa le notificó que el perro había sido encontrado.

Un reencuentro esperado

Un vínculo que sigue existiendo después de varios años - (GoFundMe)

Tras superar la larga odisea y las dificultades del proceso, la mujer comentó que su husky fue localizado en un delicado estado de salud, creyendo que seguramente había sido abandonado debido a sus condiciones físicas. En la plataforma GoFundMe, Hartley ha compartido diversas actualizaciones sobre la recuperación de Luca, buscando recaudar fondos para cubrir sus tratamientos y cirugías.

Entre las publicaciones que aún se encuentran activas ha informado que el perro fue operado para extirparle un tumor y que presentaba complicaciones como infecciones y desnutrición. No obstante su salud ha mejorado considerablemente “todavía está tomando 4 medicamentos diferentes, pero gracias a todos ustedes, está recibiendo la atención que necesita y realmente se está mostrando a medida que su personalidad regresa lentamente”. Agradeciendo todo el apoyo recibido por la gente.

Este caso demuestra la importancia del microchip en las mascotas y cómo una herramienta tan pequeña puede cambiar vidas. También reafirma que el vínculo entre un animal y su dueño puede resistir el paso del tiempo y la distancia.

El husky, un perro de compañía ideal

El husky es una raza de perro juguetona y energética - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El husky siberiano es una raza reconocida por su energía, resistencia y aspecto similar al de un lobo. La mirada intensa y pelaje grueso color gris lo hacen inconfundible, aunque detrás de su apariencia fuerte y retadora está un animal con un carácter amistoso y sociable.

En sus orígenes estos perros fueron criados para jalar trineos en regiones frías gracias a su fortaleza y capacidad para soportar bajas temperaturas. Además se destacan por su inteligencia y lealtad al brindar compañía a familias.

Según la página oficial de Purina, los huskys son perros expresivos y activos que requieren paseos diarios de más de dos horas, Necesitan adiestramiento constante, socialización, supervisión al convivir con niños y mascotas. Les gustan los paseos enérgicos por más de dos horas al día.

Debido a su alto nivel de energía es fundamental canalizar su estrés mediante ejercicios y juegos, para evitar conductas violentas y destructivas por aburrimiento. A cambio de esto ofrecen una compañía leal, alegre y potente, como la que Luca le brinda a Gabrielle después de su reencuentro, demostrando que el vínculo sigue más que activo.