Cinco ingredientes caseros para cuidar e hidratar las almohadillas de tu mascota

La falta de atención en esta zona puede provocar daños y molestias, por lo que se aconseja aplicar productos orgánicos y puros para conservarlas en buen estado

La hidratación regular con aceites
La hidratación regular con aceites y mantecas vegetales fortalece la piel de las patas, reduce el riesgo de heridas y contribuye a una mejor calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de las almohadillas de los perros suele ser un aspecto que muchos tutores omiten a pesar de su importancia, pues estas estructuras, situadas en las patas, protegen al animal del contacto directo con el suelo, el calor y las superficies rugosas, por lo que mantenerlas en buen estado es fundamental para evitar lesiones, grietas o quemaduras.

Según el blog especializado de Purina, “las patas de los perros están diseñadas para soportar mucho desgaste, pero no son impenetrables”. Es decir, aunque estas zonas son resistentes, requieren cuidados regulares para conservar su elasticidad y condiciones óptimas.

La red de clínicas veterinarias AniCura explica que las almohadillas están compuestas por cuatro secciones con depósitos de grasa que amortiguan los impactos y preservan tanto los huesos como las articulaciones del animal, además, poseen glándulas sudoríparas encargadas de mantener la humedad y regular la temperatura corporal.

Debido a su importancia, la veterinaria Cristina Pascual, especialista en el portal ExpertoAnimal, recomienda una serie de productos naturales para cuidar e hidratar dichas partes del cuerpo. A continuación, te presentamos cinco remedios caseros eficaces para cuidar las patas de tu mascota de manera segura.

Aloe vera: un clásico hidratante y regenerador natural

El aloe vera es una
El aloe vera es una opción natural y calmante, ideal para hidratar y regenerar la piel de manera saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gel de la también llamada sábila es uno de los productos más reconocidos por sus beneficios para la piel, tanto en humanos como en animales. Su composición rica en vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas lo convierte en un excelente aliado para reparar las almohadillas secas o agrietadas de los perros.

Entre sus principales propiedades destacan sus efectos antisépticos y antibacterianos, que ayudan a prevenir infecciones; su capacidad hidratante y emoliente, que suaviza y nutre la piel; así como su acción calmante y cicatrizante, que alivia el dolor y estimula la regeneración celular gracias a la producción de colágeno.

Para usarlo de forma segura, Pascual recomienda optar por un gel de aloe vera 100% puro, sin alcohol ni parabenos, y aplicarlo directamente sobre las almohadillas limpias, dejando que la piel lo absorba naturalmente.

Manteca de karité: suavidad y protección intensiva

La manteca de karité contiene
La manteca de karité contiene ácidos grasos que fortalecen la barrera natural de la piel y previenen la pérdida de humedad. (WikiCommons/Hopkinsuniv)

Obtenida de las nueces del árbol homónimo, es otra gran opción natural para hidratar y proteger las patas de los perros. Este producto, detalla la especialista, contiene ácidos grasos, antioxidantes y vitaminas que favorecen la regeneración y elasticidad de la piel.

Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ayudan a calmar la irritación y prevenir el daño celular, mientras que su capacidad reparadora estimula la producción de colágeno, esencial para mantener la piel firme y saludable. Además, actúa como una barrera protectora que evita la pérdida de agua y protege contra las agresiones externas, como el frío o el calor del suelo.

Una de sus ventajas es que, aunque es sólida a temperatura ambiente, se derrite fácilmente al contacto con la piel, lo que facilita su aplicación. Es importante elegir siempre manteca de karité orgánica y pura, sin aditivos ni fragancias artificiales que puedan irritar las patas del animal.

Aceite de coco: hidratación profunda y acción antibacteriana

El aceite de coco es
El aceite de coco es un producto versátil utilizado en cocina, belleza y cuidado personal por sus múltiples beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizado por su poder humectante y sus propiedades antimicrobianas, es obtenido del prensado de la pulpa seca del fruto, este aceite ayuda a retener la humedad, reparar tejidos dañados y proteger la piel frente a microorganismos.

Su acción antibacteriana y antiséptica previene infecciones y favorece una recuperación más rápida de pequeñas heridas o grietas. Además, al ser un producto comestible, no representa un riesgo si el perro lame sus patas tras la aplicación.

Para garantizar su eficacia, la veterinaria citada recomienda utilizar aceite de coco extra virgen, obtenido mediante prensado en frío, ya que este proceso conserva mejor sus nutrientes naturales y evita la pérdida de sus propiedades hidratantes.

Aceite de rosa mosqueta: regeneración y nutrición intensa

El aceite de rosa mosqueta
El aceite de rosa mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales y antioxidantes que ayudan a regenerar la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extraído de las semillas de dicha planta, es ampliamente reconocido por su capacidad regeneradora, además, contiene una elevada concentración de ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6, además de vitamina C y retinol, potentes antioxidantes naturales.

Estas propiedades hacen de la sustancia un tratamiento ideal para promover la cicatrización, estimular la regeneración celular y nutrir profundamente la piel. De acuerdo con Pascual, du uso regular puede ayudar a mantener las almohadillas suaves, elásticas y protegidas contra el agrietamiento.

Como en los casos anteriores, lo ideal es elegir un aceite 100% puro y orgánico, evitando aquellos que contengan perfumes u otros compuestos químicos que puedan causar irritación.

Aceite de aguacate: nutrición y reparación desde el interior

Esta sustancia se absorbe fácilmente,
Esta sustancia se absorbe fácilmente, dejando la piel suave sin sensación grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de un emoliente natural con una amplia combinación de vitaminas A, B, E y K, además de minerales, proteínas y ácidos grasos. Gracias a su textura ligera y su capacidad de penetrar en las capas más profundas de la piel, este aceite proporciona una hidratación intensiva y ayuda a fortalecer la barrera cutánea.

También promueve la cicatrización y regeneración tisular, estimulando la producción de colágeno, y reduce la inflamación, por lo que es una excelente opción para almohadillas irritadas o resecas.

Al igual que los demás productos naturales, se debe optar por aceite de aguacate orgánico y sin aditivos, asegurándose de aplicarlo en pequeñas cantidades y masajear suavemente hasta su completa absorción.

