‘Control Resonant’ supera el millón y rompe el récord de ventas de Remedy

Control Resonant, Remedy Entertainment

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Remedy Entertainment anunció el 15 de octubre de 2026 que Control Resonant superó el millón de copias vendidas menos de un mes después de su lanzamiento, realizado el 24 de septiembre en PC, PS5 y Xbox Series. El resultado convierte a la secuela en el juego del estudio finlandés que más rápido alcanzó esa cifra y coincide con la llegada de sus ediciones físicas.

Un récord dentro de Remedy

La cuenta oficial de la saga en X comunicó la marca con un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes jugaron, compartieron contenido y participaron en la comunidad. Aunque la publicación no presentó una comparación directa con otros títulos del estudio, el plazo permite ubicar a Control Resonant por delante de Control y Alan Wake 2.

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Alan Wake 2, publicado en octubre de 2023, necesitó dos meses para vender su primer millón de unidades. Hasta ahora era el lanzamiento de Remedy que más rápido había alcanzado esa cantidad. La comparación tiene un matiz importante: esa entrega no está disponible en Steam, una ausencia que limitó su alcance entre los jugadores de PC.

Control Resonant también es el primer proyecto de este tamaño que Remedy publica por cuenta propia. Esto significa que el estudio asumió directamente la distribución comercial del juego, sin depender de un editor externo para su lanzamiento. El resultado llegó durante una temporada que Jean-Charles Gaudechon, director ejecutivo de Remedy, describió como una de las ventanas más competitivas de los últimos años por la cantidad y relevancia de los estrenos.

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Gaudechon afirmó que el juego logró atraer tanto a seguidores de la primera entrega como a una cantidad considerable de nuevos jugadores. El ejecutivo señaló que Remedy continuará desarrollando sus dos propiedades principales, Control y Alan Wake, aunque no anunció nuevos proyectos, fechas ni plataformas.

Las ediciones físicas y sus precios

El millón de copias coincide con el estreno de las versiones físicas, que no estuvieron disponibles cuando el juego salió en formato digital. Las ediciones en disco llegaron para PS5 y Xbox Series, dando una alternativa a quienes prefirieron esperar antes de comprar la secuela.

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La edición estándar tiene un precio de 59,99 dólares. La versión con steelbook, una caja metálica especial, cuesta 69,99 dólares e incluye un póster y fotografías del juego. Las fuentes no detallan precios para otros mercados, por lo que esas cifras corresponden a la comercialización europea.

Mikael Kasurinen, director creativo del proyecto, agradeció a quienes esperaron hasta el lanzamiento físico y a los jugadores que ya recorrieron la versión distorsionada de Manhattan presentada en la aventura. Kasurinen también indicó que el equipo trabajó durante varios años en el título.

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La llegada posterior de las copias en disco implica que el primer millón fue alcanzado principalmente durante la etapa de distribución digital. A partir de ahora, las ventas podrán incorporar a quienes buscaban una copia física o la edición especial con materiales adicionales.

Control Resonant, de Remedy.

Una secuela protagonizada por Dylan

Control Resonant cambia el foco respecto de la entrega original y coloca a Dylan en el papel principal. El personaje, presentado como antagonista en el primer juego, encabeza esta nueva historia de acción sobrenatural. Remedy la estructuró como un RPG de acción, es decir, una aventura con combate en tiempo real y sistemas de progresión propios de los juegos de rol.

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Durante sus primeras semanas, Control Resonant recibió una actualización de gran tamaño con Nueva Partida++, una modalidad destinada a volver a recorrer la campaña después de partidas anteriores. El parche también incorporó cambios de calidad de vida (ajustes diseñados para reducir fricciones de uso) y otras modificaciones generales. Esos contenidos ya están disponibles junto con las ediciones digitales y físicas del juego.