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Santa Studio mezcla vida cotidiana y horror espacial en ‘Laica’ para PC

Su historia alternará momentos cotidianos con expediciones por instalaciones deformadas y permitirá alterar el desenlace

Laica es un videojuego de terror y supervivencia desarrollado por Santa Studio y publicado por ambr.
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Santa Studio y el sello ambr anunciaron Laica, un survival horror 3D en primera persona que llegará a PC mediante Steam en la primavera de 2027. El proyecto, desarrollado con Unreal Engine 5, propone convivir con una joven solitaria en una estación espacial y explorar zonas oscuras habitadas por criaturas. Santa Studio es una filial de Santa Sunrise.

Una rutina tranquila en medio del espacio

La historia comienza cuando el protagonista despierta en HOME, un hábitat que permanece a la deriva en el espacio. Allí conoce a Laica, una chica misteriosa que vive completamente sola. La relación entre ambos avanza a través de conversaciones, comidas compartidas, música y pequeñas salidas por la estación.

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La convivencia también incluye secuencias en gravedad cero. El objetivo de estas actividades es reducir poco a poco la distancia entre el protagonista y una joven que, según la descripción oficial, solo ha conocido la soledad. La narración se apoya así en encuentros cotidianos y sucesos pequeños, en lugar de limitar el vínculo a escenas aisladas.

Esa aparente normalidad tiene una amenaza de fondo. Algo desconocido está devorando el espacio y alterando los lugares que rodean HOME. El mundo exterior comienza a pudrirse y a perder su forma, mientras diferentes seres recorren la oscuridad. Con el tiempo, el fenómeno alcanza a la propia Laica.

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El misterio se organiza alrededor de tres preguntas: quién es la chica, qué ocurrió en ese lugar y por qué el protagonista terminó allí. Las respuestas estarán vinculadas con la relación entre ambos y con los descubrimientos realizados durante las expediciones.

Un ciclo entre la convivencia y el horror

La estructura alternará dos partes claramente diferenciadas. Una estará dedicada a la vida diaria dentro de HOME; la otra llevará al jugador hacia espacios peligrosos, donde deberá investigar ruinas, recoger objetos y avanzar entre criaturas. Cada regreso al hábitat abrirá nuevos momentos con Laica y permitirá que la historia continúe.

Santa Studio describe este sistema como un ciclo repetido de exploración, retorno y convivencia. El survival horror, un género basado en avanzar bajo amenazas constantes y con una sensación de vulnerabilidad, se presentará desde la perspectiva del protagonista. Esto significa que el jugador observará los escenarios directamente desde los ojos del personaje.

Las expediciones transcurrirán en una instalación que alguna vez albergó vidas humanas, pero que fue deformada por una fuerza desconocida. La exploración será completamente tridimensional e incluirá la búsqueda de objetos mientras las criaturas recorren las zonas oscuras. Los desarrolladores todavía no detallaron sistemas de combate, administración de recursos o requisitos técnicos para PC.

La tensión tampoco quedará limitada a las áreas exteriores. HOME debía funcionar como el único refugio seguro, pero las anomalías empezarán a filtrarse en el hábitat después de cada incursión. Esa transformación afectará tanto los espacios cotidianos como la relación con Laica, de modo que el lugar al que el jugador regresa dejará de ofrecer la misma seguridad.

Laica, de Santa Studio
Laica, de Santa Studio

Decisiones que modificarán el desenlace

Las elecciones tendrán consecuencias sobre el final. Al concluir la exploración, el jugador conocerá la verdad acerca de Laica y del entorno, pero el desenlace dependerá de aquello que decida creer y de las acciones tomadas durante la partida. Santa Studio no precisó cuántos finales habrá ni qué decisiones concretas abrirán cada resultado.

Esta estructura conecta el vínculo cotidiano con el misterio principal. Pasar tiempo con Laica permitirá acercarse a ella, mientras las expediciones revelarán qué sucedió en la estación y cuál es el origen de la deformación. La amenaza crecerá entre ambos espacios hasta alcanzar a la joven, una situación anticipada en la descripción oficial.

Laica todavía no cuenta con un día de lanzamiento concreto dentro de la primavera de 2027. Tampoco fueron anunciadas versiones para consolas. Por ahora, su única plataforma confirmada es Steam, donde ya tiene una página disponible. El anuncio estuvo acompañado por un primer tráiler y una serie de capturas con HOME, escenas en gravedad cero, pasarelas de la estación y algunas de las criaturas.

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