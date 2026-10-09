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Ubisoft retirará ‘Rainbow Six Mobile’ a menos de un año de su estreno global

Su próxima temporada se publicará según lo previsto y el equipo pasará a otros proyectos

Rainbow Six Mobile
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Ubisoft anunció que Rainbow Six Mobile dejará de estar disponible el 15 de enero de 2027, menos de un año después de su lanzamiento global en iOS y Android, realizado en febrero de 2026. El estudio mantendrá activa la próxima temporada y dará más detalles durante las semanas previas al cierre para que los jugadores puedan prepararse.

Qué pasará hasta el cierre

El equipo de desarrollo comunicó la decisión en una actualización dirigida a la comunidad. Aunque Ubisoft no explicó las razones comerciales o técnicas detrás del cierre, confirmó que el juego permanecerá operativo hasta la fecha señalada y que la siguiente temporada llegará durante la semana posterior al anuncio, tal como estaba planeado.

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Esto crea un periodo de transición de poco más de tres meses entre la comunicación, publicada el 8 de octubre de 2026, y el final del servicio. Ubisoft prometió informar próximamente qué contenido seguirá disponible y cómo se desarrollarán las últimas etapas, pero todavía no detalló posibles cambios en las compras, recompensas o progresión de las cuentas.

El mensaje también indicó que el personal responsable pasará a trabajar en otros proyectos estratégicos a largo plazo. No se especificó cuáles serán esos desarrollos ni si guardarán relación con la franquicia. La despedida agradeció a los jugadores por los videos, estrategias, torneos, memes y jugadas compartidas desde las primeras pruebas públicas.

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Un recorrido iniciado en 2022

Rainbow Six Mobile fue anunciado en abril de 2022 como una adaptación para teléfonos y tabletas de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Su objetivo era trasladar a pantallas táctiles la estructura competitiva y táctica del juego principal, con partidas entre equipos y mapas conocidos por la comunidad de Siege.

El lanzamiento limitado comenzó en 2023. Esta modalidad, conocida como soft launch, permite publicar un juego en regiones seleccionadas antes de su distribución general para probar servidores, sistemas de progresión y respuesta de los usuarios. Durante esa etapa y los meses posteriores, el título recibió 15 temporadas.

La versión global recién llegó en febrero de 2026, casi cuatro años después del anuncio original. El cierre del 15 de enero de 2027 significa que esa edición internacional habrá permanecido activa menos de doce meses, aunque el proyecto completo estuvo disponible durante más tiempo en los mercados incluidos en la prueba inicial.

Ubisoft destacó el trabajo creativo y la dedicación del equipo, pero no ofreció cifras de descargas, usuarios activos o ingresos que permitan medir el desempeño del juego. Tampoco indicó si el cierre afectará a otros títulos móviles vinculados con sus franquicias.

19/07/2024 Fotograma de Rainbow Six Mobile POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT
19/07/2024 Fotograma de Rainbow Six Mobile POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT

El futuro de Rainbow Six

La decisión no implica el final de la serie. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege continúa activo y recibiendo contenido, mientras Ubisoft también prepara Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics, un spin-off centrado en combates tácticos por turnos con una estructura comparada con XCOM.

Siege, lanzado originalmente como un shooter competitivo, sigue siendo uno de los proyectos continuos de Ubisoft. Su director creativo, Joshua Mills, habló recientemente sobre la competencia que representará el estreno de GTA 6, de Rockstar Games, y aseguró que el equipo mantendrá sus planes incluso durante la ventana de lanzamiento de ese juego.

Mills adelantó que quienes sigan jugando a Siege durante ese periodo recibirán recompensas, aunque no detalló todavía en qué consistirán. Mientras ese título permanece activo y Rainbow Six Tactics sigue anunciado, el equipo de Rainbow Six Mobile difundirá en las próximas semanas las instrucciones para la transición previa al cierre del 15 de enero de 2027.

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