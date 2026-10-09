Desde Las Vegas hasta Dead Space, Battlefield 6 da inicio a su Temporada 5 con un montón de novedades

Battlefield 6, de EA.

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El 13 de octubre comienza la temporada 5 de Battlefield 6 y participamos de un evento exclusivo para conocer todas sus novedades. Nuevos mapas, armas, eventos y modos de juegos son algunos de los contenidos que llegarán a Battlefield 6 y a REDSEC durante la temporada.

La primera fase se llama Siege of Las Vegas y entre sus novedades más destacadas se encuentra la llegada de dos nuevos mapas: Vegas Strip y Área 51. Tal como lo indica su nombre, Vegas Strip es una reimaginación de la icónica ciudad que nos espera con todo su glamour, restaurantes, hoteles y casinos. El mapa Área 51 nos llevará a una ambientación que mezcla zonas desérticas abiertas con instalaciones y combate en espacios interiores.

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Battlefield 6, de EA.

Una de las grandes sorpresas que trae la temporada 5 es un evento que se llevará a cabo en Battlefield para celebrar Dead Space, la mítica saga de survival horror. Este evento va a estar disponible desde el 20 de octubre hasta el 7 de noviembre. En este evento que también aprovecha Halloween, los jugadores se van a sumergir en un nuevo modo PvE ambientado con todo tipo de elementos de Dead Space que van desde el mapa, hasta la ambientación y escenarios característicos de la aventura espacial. Durante esta celebración, habrá cosméticos y armas para desbloquear.

Retomando con todo lo relacionado a Battlefield 6 y su temporada 5, el juego va a recibir nuevas armas como el rifle de asalto MK 24, el rifle RSPR que cuenta con una alta cadencia de disparo perfecto para combates de cerca y el regreso de la ametralladora ligera Z84M. Esta arma formó parte de distintos Battlefield y ahora vuelve modernizada para amoldarse a distintos estilos de juego. Además, se suma el ELR-40, un nuevo rifle sniper con un daño devastador para una bala.

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Battlefield 6, de EA.

La primera fase de la temporada también suma novedades para REDSEC, el Battle Royale del juego. Llega el modo Rapid Royale que se desarrolla en los mapas Vegas Strip y Mirak Valley y consiste en una modalidad más rápida e intensa del clásico battle royale. Son partidas que rondan los 12 y 15 minutos de duración con las reglas clásicas del battle royale pero menos jugadores y con elementos que agilizan la velocidad de las partidas. Desde el estudio afirmaron que en el futuro Rapid Royale va a estar disponible en otros mapas.

La fase 2 de la temporada se llama Casino Heist y comienza el 10 de noviembre. Esta etapa le va a dar la bienvenida a un nuevo mapa: European Casino. Este mapa está pensado para tener combates directos y en cortas distancias con una ambientación icónica en un casino lleno de máquinas de Slots, mesas de dados y muchas más estructuras pensadas para destruirse y dar una mayor inmersión y táctica en el combate.

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En cuanto a las armas y equipamientos durante la fase 2, se suma el rifle NSW4, una carabina letal, el gadget Signal Jammer, capaz de cancelar capacidades de los enemigos y la llegada del vehículo M142 HIMARS, un camión de artillería capaz de ejercer daño catastrófico y mucho fuego de apoyo.

Finalmente, la fase 3 se llama Frozen Aces y comienza el 8 de diciembre para finalizar la temporada el 18 de enero de 2027. Esta etapa trae una nueva operación llamada High Roller que va a combinar los mapas Vegas Strip y Área 51. Esta operación promete ser una lucha épica para cambiar el balance del poder global.

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En cuanto a los añadidos en el arsenal, la fase 3 va a traer el fusil de tirador MK1 Mod.0 y un nuevo vehículo aéreo, el B1 - BOMBER, un avión de caza que puede causar mucha destrucción hacia abajo con el piloto correcto.

Más allá de los nuevos añadidos de la temporada 5, Battlefield 6 también va a recibir distintos cambios como un rework a los mapas New Sobek City y Blackwell Fields, la creación de una nueva modalidad social llamada Platoons que va a permitir a los jugadores crear grupos de hasta 100 jugadores, algo así como un clan, con los que se va a obtener más experiencia y recompensas jugando en conjunto. Además, se lanzará un buscador de servidores para ofrecer más posibilidades a la hora de buscar y crear partidas.

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Battlefield 6, de EA.

Battlefield 6 se encuentra disponible en PlayStation 5, PC y Xbox Series y su temporada 5 da comienzo el 13 de octubre.