Malditos Nerds

REVIEW | Denshattack! - Skate sobre raíles y sin frenos

Undercoders sorprende con una propuesta que toma las mecánicas clásicas de skate y las hace colisionar con trenes a toda velocidad en una de las mejores experiencias indies de 2026

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Denshattack!, de Undercoders.
Denshattack!, de Undercoders.

En una industria donde a veces parece que ya lo hemos visto todo y que las fórmulas tienden a repetirse hasta el agotamiento, de vez en cuando aparece una de esas propuestas que te vuelan la cabeza. Como analista, tengo la fortuna de probar decenas de títulos de todo tipo, pero no todos logran romper con la monotonía y esa sensación de decir ‘esto ya lo jugué’. Y si bien sería hipócrita decir que Denshattack! ofrece algo jamás visto, no se puede negar que el título de Undercode trae consigo una frescura inusitada que me era imposible apreciar aún con los llamativos trailers. Sin embargo, alcanzaron con sólo los 5 minutos iniciales para descubrir una experiencia con una personalidad arrolladora que en lugar de conformarse con seguir las tendencias actuales, traza su propio camino con una confianza envidiable.

Denshattack! presenta una premisa narrativa simple pero efectiva. Toma los tropos típicos del anime para arrojarnos en una versión distópica de un Japón post-apocalíptico donde la humanidad se ve obligada a vivir en ciudades protegidas por domos. Sin embargo, por fuera de estos, la vida sigue y es ahí que por azares del destino nuestra protagonista se sumerge en el mundo del Denshattack, un deporte que practican ‘los jóvenes que están en la pomada’. El mismo implica transitar por las vías que se extienden a lo largo y ancho del archipiélago del Sol Naciente a bordo de trenes extremadamente veloces haciendo piruetas típicas del skate como ‘ollies’, ‘grinds’ y ‘manuals’ como si fuéramos el mismísimo Tony Hawk, mientras ‘peleamos’ contra las bandas rivales que dominan cada territorio.

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Denshattack!, de Undercoders.
Denshattack!, de Undercoders.

Sin embargo no voy a mentir: el atractivo del título no está precisamente en la historia -que cumple con su función con creces- sino en los sistemas jugables. La experiencia se centra de lleno en recorrer los diferentes niveles a toda velocidad encadenando trucos, cumpliendo con todo tipo de retos y recolectando coleccionables. Es una jugabilidad estilo arcade, muy tradicional, donde antes de comenzar la cámara hace un paneo al escenario anticipando lo que estamos a punto de experimentar. La forma en que Undercode traduce las mecánicas clásicas del skate a este formato sobre raíles es tan inusual como efectiva, invitando a maximizar el contador de puntos, a cumplir con objetivos secundarios, superar las pantallas en el menor tiempo posible, o haciendo todo a la vez.

Por supuesto, alcanzar las puntuaciones más altas demanda de un compromiso por nuestra parte. Cada truco tiene un timing y hay una lógica clara y bien estructurada detrás del esquema de controles. Asimilar todos los comandos y posibilidades requiere de esfuerzo y paciencia, especialmente al principio. No voy a negar que la jugabilidad puede sentirse abrumadora durante las primeras horas, pero la curva de aprendizaje está tan bien trazada que en ningún momento llega a sentirse frustrante. De hecho, ni siquiera hace falta completar los escenarios de forma perfecta, ya que el juego está pensado para que uno aprenda y que luego regrese sobre sus pasos a poner en práctica todas las enseñanzas adquiridas.

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Denshattack!, de Undercoders.
Denshattack!, de Undercoders.

Ahora, cuando se logra superar esa empinada curva de aprendizaje inicial, Denshattack! es magia pura. Dominar el movimiento e interiorizar el ritmo de los trucos se siente recompensado de forma inmediata. Lo mejor es como el juego fomenta explotar la creatividad añadiendo caminos alternativos y obstáculos sobre los que podemos realizar todo tipo de movidas. Además, una mecánica que particularmente me gustó mucho es que al llenar un contador de combo, se habilita como una especie de ‘sexto sentido’ donde podemos ver vías que de otro modo permanecen invisibles. De este modo, se abre todo un nuevo abanico de posibilidades dado que los niveles se expanden tanto vertical como horizontalmente.

A todo esto, se suma el hecho de que paulatinamente se añaden nuevas mecánicas de movimiento, como las corrientes de aire que impulsan el tren por los cielos al realizar un truco o incluso hasta salirse de las vías. Además, la variedad que imprime cada escenario es fantástica y el juego sabe cómo fomentar la rejugabilidad poniendo desafíos que requieren dominar ciertos aspectos del juego. Tenemos niveles donde debemos cumplir con varios objetivos para poder superarlos, otros donde debemos alcanzar una determinada cantidad de puntos, carreras contra los miembros de otras bandas e incluso combates contra jefes que alcanzan el punto más álgido en lo que a originalidad y espectacularidad respecta.

Denshattack!, de Undercoders.
Denshattack!, de Undercoders.

Incluso a nivel visual, Denshattack! es un espectáculo. Entra por los ojos con colores vibrantes y saturados que terminan de redondear su personalidad. En cierto punto, evoca irremediablemente a ese estilo tan característico que ostenta Hi-Fi Rush, sólo que aquí en lugar de pelear al ritmo de la música, tenemos acción a toda velocidad y una puesta en escena deslumbrante que llena la pantalla de efectos. Mención especial para las cutscenes que incluyen secuencias animadas de excelente calidad sobre las que se apoya la narrativa. El juego respira ese inconfundible toque ‘macarra’ y rebelde que empapa cada menú y cada rincón de la experiencia.

Esta actitud descarada cobra todo un nuevo impulso gracias a una banda sonora brutal. Los temas musicales son realmente potentes y no solo acompañan la acción de fondo, sino que dictan la energía de las partidas. Inyectan cada nivel de pura adrenalina que va directo al control a la vez que complementa a la perfección esa vibra temeraria que abraza con tanto orgullo. La velocidad general es vertiginosa y todo se mueve tan rápido que a veces resulta difícil apreciar los detalles y el diseño de los escenarios. Pero eso es justamente lo que el juego busca: sumergirnos en la hiperactividad del momento, calculando el siguiente movimiento en fracciones de segundo. Simplemente no hay ni un solo momento para respirar o deleitarse con el paisaje.

Denshattack!, de Undercoders.
Denshattack!, de Undercoders.

Como dije, Denshattack! no hace nada particularmente nuevo más allá de aplicar el concepto de ‘skate’ y ponerlo en un tren. Sin embargo, toma esa fórmula tan familiar que supimos ver en Tony Hawk y propuestas similares, y la hace propia. El juego cumple con creces con todo lo que promete su premisa, logrando una especie de ‘milagro’ logrando que este mix tan inusual e improbable funcione a la perfección, tanto a nivel visual como en los mandos. Resulta encantador y estimulante ese flujo constante de nuevas ideas, mecánicas y desafíos. De ese modo, Undercode se asegura de que la experiencia no se sienta repetitiva con el paso de las horas.

Denshattack! me sorprendió gratamente. No sabía exactamente qué esperar y me encontré con un juego maravilloso. Detrás de ese llamativo apartado visual, de su alocada premisa y de esa exigente curva de aprendizaje inicial, se esconde una aventura rebosante de carisma, sustentada por una jugabilidad muy bien ejecutada. Resumir esta conclusión en que es una experiencia ambiciosa -que lo es- sería hacerle un flaco favor a Undercode ya que lo que aquí tenemos es un juego con carácter y actitud. Uno de esos que entra pateando la puerta con atrevimiento y diciendo ‘acá estoy, soy cool y lo sé’. Sin lugar a dudas, una grata sorpresa y uno de los mejores desarrollos indie de este 2026 hasta el momento.

9
Derroche de estiloDenshattack! sorprende con una propuesta jugable exquisita que mezcla el skate y los trenes, además de una marcada personalidad que lo consolidan como una de las mejores experiencias del 2026.
Revisado en PC
Plataformas:
PCPlayStation 5Xbox Series SXbox Series XNintendo Switch 2

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