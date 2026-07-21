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Los juegos más esperados de 2026 #24: Final Fantasy Resonance

Final Fantasy vuelve a sus orígenes con una entrega que estrena apartado artístico en HD-2D y muchas sorpresas

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Final Fantasy Resonance, de Square Enix.
Final Fantasy Resonance, de Square Enix.

Uno de los anuncios más sorpresivos del año para los amantes de los JRPG es Final Fantasy Resonance, el nuevo juego de la clásica franquicia de Square Enix que estrena, por primera vez, un apartado artístico HD-2D al mejor estilo Octopath Traveler. El juego sale el 22 de octubre y es una reconstrucción completa del primer arco narrativo del juego mobile Final Fantasy Brave Exvius.

Final Fantasy Brave Exvius fue un juego para celulares gacha que salió en 2020 y cerró sus servidores en 2024. De esta forma, Final Fantasy Resonance es una forma de mantener viva su historia y universo. Algo a destacar es que no se trata de un remake ni nada parecido sino que es una entrega completamente nueva basada en su narrativa. El juego será un JRPG clásico y completo sin ningún tipo de mecánica gacha.

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Final Fantasy Resonance, de Square Enix.
Final Fantasy Resonance, de Square Enix.

Esto lo convierte en un lanzamiento muy especial para los fanáticos de Final Fantasy ya que marca el regreso de la franquicia a una experiencia mucho más clásica del género. Combate por turnos, ciudades y dungeons tradicionales para explorar buscando dar una experiencia que luzca y se sienta retro y contemporánea al mismo tiempo.

Los protagonistas del juego son Rain, Laswell y Fina quienes deben embarcarse en una aventura para salvar al mundo protegiendo distintos cristales mágicos que el antagonista Veritas of the Dark desea destruir. Más allá de lo conocido por Final Fantasy Brave Exvius, la aventura incluirá contenido ampliado por lo que estamos ante un juego largo y clásico en todo sentido.

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Final Fantasy Resonance, de Square Enix.
Final Fantasy Resonance, de Square Enix.

Por lo visto en tráilers y en las informaciones oficiales publicadas, el combate de Final Fantasy Resonance se asemeja bastante a lo conocido en Octopath Traveler. Utilizará un sistema de debilidades y rotura de posturas al mismo tiempo que podremos realizar ataques combinados entre nuestros personajes. Sin embargo, lo más llamativo de este apartado es el sistema Resonance.

Este sistema nos permitirá invocar Visions, manifestaciones de héroes clásicos de Final Fantasy que nos pueden ayudar durante las batallas. Esto abre inmensamente el abanico de posibilidades del juego e, incluso, lo termina convirtiendo en una fiesta para los fanáticos de la saga. Ya pudimos ver a Cloud, Tidus, Terra, el Guerrero de la Luz y Y’shtola entre muchos otros más.

Final Fantasy Resonance, de Square Enix.
Final Fantasy Resonance, de Square Enix.

Por todos estos condimentos, Final Fantasy Resonance se vuelve un lanzamiento importante para la franquicia. En sus últimas entregas numeradas como en la remake de Final Fantasy VII, Square Enix optó por un combate más centrado en la acción por más de que mantenga su esencia JRPG. Esta nueva entrega marca un regreso a las bases y será muy interesante saber cómo será el resultado final y cómo lo recibirá su comunidad ya que podría marcar un nuevo rumbo para la saga.

Final Fantasy Resonance sale el 22 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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